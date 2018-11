Der Platz ist frisch geharkt, Franz Herrmann ruft: „Allez les boule“, frei übersetzt mit „Ran an die Kugeln“, und besagte Metallkugeln rollen gemächlich über die glatte Fläche. Damit ist das Boulodrom vor der Eugen-Schädler-Halle in Ehingen eröffnet. Schon vor mehr als 20 Jahren hat die Sportart Boule über den Deutsch-Französischen Verein Freunde in Mühlhausen-Ehingen gefunden. Vorbei sind die Zeiten, als die Spieler den Parkplatz vor der Halle als Bahn nutzten, jetzt kann die Kugel über eine perfekt angelegte Spielfläche rollen.

Vorsitzender Franz Herrmann ist voll des Lobes: „Besser kann ein Platz nicht sein.“ Belegt von Fahrzeugen, habe der Parkplatz oft nicht genutzt werden können, zudem sei es eine holprige Angelegenheit gewesen. Für Bürgermeister Hans-Peter Lehmann, selbst Boulespieler, hat das Spiel mit der Kugel etwas Besonderes. Man müsse mit dem Vorurteil aufräumen, dass Boule etwas für gesetzte Männer sei und ganz ruhig ablaufe: „Eine Boulepartie kann auch spannend sein.“ Damit stieß er auf vollste Zustimmung der gut 30 Anwesenden, unter ihnen auch Boule-Spielerinnen. Denn wenn das Maßband angesetzt wird, gehe es um Millimeter. Lehmann wie auch Herrmann dankten allen Beteiligten und dem Gemeinderat, der der Einrichtung des Platzes auf Kosten der Gemeinde zugestimmt hatte.

Spieler kommen auch auch der weiteren Umgebung

Nach Gründung des Vereins zur Pflege der deutsch-französischen Beziehungen wurde auch das Boulespiel mit einzubezogen. Seit 1996 treffen sich in Ehingen Vereinsmitglieder, das Spiel wurde zu einem Bestandteil des Vereins. Heute ist der Platz zu einem Treffpunkt für Boule-Spieler bis Engen, Singen und Stockach geworden. Eine Gruppe nimmt auch an Turnieren teil.

Die Planung und Bauleitung des neuen Platzes hat Ingenieur Dieter Dziuba als Mitglied des Vereins kostenlos übernommen. Der neu eingerichtete Platz ist mit LED-Beleuchtung ausgestattet, Bänke werden noch aufgestellt. Franz Herrmann und Bürgermeister Lehmann betonten, dass der Platz allen Bürgern zugänglich sei und zum Boulespielen genutzt werden kann.