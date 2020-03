So wie Helmut Fluck aus Mühlhausen-Ehingen ergeht es vermutlich vielen Menschen. Corona ist eine schlimme Sache, durch die drastische Reduzierung von Aktivitäten in Wirtschaft und Gesellschaft wird der Kopf allerdings zugleich frei für – im Sinne des Wortes – abwegige Gedanken.

Helmut Fluck hat bei einem Spaziergang (solo, versteht sich) ein Foto gemacht, das auf den ersten Blick kaum bemerkenswert wäre. Das ändert sich durch die Überlegungen, die er zu dem Foto anstellt. Es ist eine Bildbeschreibung, die das Bewusstsein für unsere unmittelbare Umgebung schärft. Es geht um die Kombination von Hohenkrähen, der vorbeifahrenden Schwarzwaldbahn und dem Denkmal am rechten Bildrand. Dazu schreibt Helmut Fluck:

„In unserer Kulturlandschaft und direkt vor unseren Wohnungen haben wir die Möglichkeit, auch in unserer eingeschränkten Bewegungsfreiheit etwas bildlich zu erleben.

Eine Burg und die Pest

Auf dem Hohenkrähen stand einst eine stolze Burg, deren Raubritter den Hegau unsicher machten und überall gefürchtet waren. Die Burg wurde im 30-jährigen Krieg von Konrad Widerhold zerstört und nicht wiederaufgebaut, also in einer Zeit, in der durch die Pest viele Menschen starben und große Not im Hegau herrschte. Übrig blieben nur die Ruinen.

Die Hoffnung

Der vorbeifahrende Zug der Schwarzwaldbahn wiederum weckt Hoffnung, dass die derzeitige Seuche bald vorbeizieht. Auch hat der Bau der Bahn 1860/70 Hoffnung auf etwas Wohlstand in der strukturarmen Gegend des Hegaus geweckt. Große Industriebetriebe, die sich in Singen ansiedelten, konnten ihre Waren deshalb schneller transportieren und gaben Arbeit und Brot.

Das Kleindenkmal im Vordergrund, das in einer Zeit der Hoffnung im Jahre 1904 errichtet wurde, ist Teil unserer Kulturlandschaft. Feld- und Flurkreuze hatten bis vor etwa 50 Jahren in unserer christlich geprägten Landschaft einen hohen Stellenwert.

Die Menschen, die zum sonntäglichen Gottesdienst nach Mühlhausen vorbeikamen, haben es respektvoll verehrt, Männer nahmen den Hut ab. Bei Bittprozessionen wurde es angelaufen und um gute Ernte der Feldfrüchte gebetet. Die Anlage wird heute noch hergerichtet und mit Blumen bepflanzt. Das ist an vielen dieser Kleindenkmale zu beobachten.“

Das Fazit

Am Ende fasst Helmut Fluck zusammen: „Die weiten Reisen sind momentan nicht möglich und so bietet sich die Gelegenheit, unsere schöne Heimat genauer unter die Lupe zu nehmen. Ein kleines Erlebnis, das aber haften bleibt.“