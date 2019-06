von Günther Vasel

Mit einem Antrag zur Geschäftsordnung begann die Gemeinderatssitzung in der Doppelgemeinde. Monika Dietrich preschte voran und übergab eine Dankesurkunde – von Ministerpräsiden Winfried Kretschmann unterschrieben. Damit machte sie öffentlich, was der zu Ehrende eigentlich nicht wollte: Bürgermeister Hans-Peter Lehmann beging sein 40. Dienstjubiläum. Seit 29 Jahren ist er auch der Bürgermeister der Doppelgemeinde. Etwas überrascht zeigte sich der Schultes schon und entgegnete lakonisch:Ees stimmt halt. Überrascht war er auch, als am Morgen, zehn vor acht, alle Mitarbeiter vor der Tür standen, um ihm zu gratulieren. „Wo ist die Zeit geblieben“, sinnierte der Bürgermeister. Allerdings sei er auch 40 Jahre älter geworden und habe sich gefragt: Wo kommst du her und wo willst du noch hin. Ohne auf diese sicherlich spannende Frage einzugehen, kam von ihm ein herzliches Danke und die Aufforderung: „Jetzt wird wieder geschafft.“

Die Gemeinde hat gut gewirtschaftet

Und auf der Tagesordnung stand die Jahresrechnung für das Haushaltjahr 2018. Alles noch im grünen Bereich – fasste Kämmerer Kurt Fürst zusammen. Wenn auch die Ergebnisse der Vorjahre nicht erreicht wurden, könne die Gemeinde doch sehr zufrieden sein. Die Zuführung in den Vermögenshaushalt beträgt immerhin noch rund 692 000 Euro. Das zeige, dass gut gewirtschaftet wurde. Aufgrund der noch guten Wirtschaftslage gab es positive Planabweichungen von 190 000 Euro bei den Schlüsselzuweisungen des Landes, die Gewerbesteuer brachte ein Plus von 15 000 Euro, und der Anteil an der Einkommensteuer stieg um 43 000 Euro. Die Rücklagen der Gemeinde stiegen auf rund 4,3 Millionen Euro. Der Schuldenstand der Gemeinde konnte um rund 150 000 Euro gesenkt werden, und die Pro-Kopf Verschuldung beträgt nur noch 316 Euro.

Insgesamt betrug der Gesamthaushalt für letztes Jahr 13,062 Millionen Euro. Der unerwartete Ertrag aus dem Holzverkauf sein nicht gewünscht, so der Bürgermeister, Aber es handele sich um Sturm- und Käferholz und das müsse raus aus dem Wald.