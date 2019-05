Ein 25 Jahre alter Mann ist in der Donnerstagnacht betrunken Auto gefahren und hat seinen Wagen in den Mühlbach gelenkt. Wie die Polizei in einem Pressetext mitteilt, ereignete sich der Unfall in der Straße „Im Dietfurt„ gegen 1.30 Uhr. Der 25-Jährige war mit seinem Audi auf der Landstraße 191 unterwegs und kam am Ende einer Linskurve von der Fahrbahn ab. Er fuhr etwa 30 Meter über eine Wiese und kam schließlich im Mühlbach zum Stehen. Laut Polizei erlitt er beim Aufprall an der Böschung des Baches leichte Verletzungen, konnte jedoch nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen. Zur Bergung des Unfallwagens war neben einem Abschleppdienst auch die Freiwillige Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen im Einsatz. Die Polizei bezifferte den Schaden, der beim Unfall entstand, auf rund 3000 Euro.