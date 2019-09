Wer reserviert hatte, war klar im Vorteil. Schon eine Stunde nach Öffnung des Festzelts waren nur noch stellenweise freie Sitzplätze zu finden. Zum 53. Mal lud die Musikkapelle Ehingen zum Großschlachtfest – das Ehinger Herbstfest erlebte deshalb schon am Freitagabend einen wahren Ansturm. Während die Ankommenden noch auf Platzsuche waren, stand Christian Kern schon am Kuchenstand für einen Nachtisch an. Der Ehinger ist jährlich einer der ersten Besucher im Zelt.

Deftiges Essen und gute Stimmung – das ist auch dieses Jahr das Motto beim 53. Herbstfest in Ehingen. | Bild: Christel Rossner

„Zweimal Schlachtplatte, dreimal Currywurst“, gaben die Bedienungen an der Essensausgabe ihre Bestellungen auf. In der Küche herrschte Hochbetrieb. Eingenebelt in wabernden Dampf wurde mit geübten Handgriffen Sauerkraut, Kesselfleisch und Würste auf die Teller gefüllt.

Edwin Henninger (rechts) kommt zeitweise den Bestellungen gar nicht mehr nach. Seine Bratwürste sind sowohl zu Sauerkaut als auch zu Pommes Frites gefragt. | Bild: Christel Rossner

So schnell wie die Gerichte die Küche verließen, kamen auch die leeren Tabletts wieder zurück. In der Spülküche plätscherte fast pausenlos der Wasserstrahl über die Teller, im hinteren Teil wickelten die jüngsten Helfer die Bestecke in Servietten. Noch mehr Aufwand erforderten die gespülten Messer und Gabeln: „Die müssen wir alle einzeln abtrocknen“, erklärte Michaela Beck.

Sie kommen von überall her

Das Ehinger Herbstfest lockt Gäste aus der ganzen Region. Axel Wiedenhorn aus Bodman mag es deftig. Sein Urteil: „Die Ehinger machen die beste Schlachtplatte.“ Seit seiner Jugendzeit komme er mindestens ein Mal im Jahr, wie Wiedenhorn sagte. „Wenn schon deftig essen, dann hier“, meinte auch Andrea Brutsche aus Böhringen, deren Großeltern und Eltern damals schon zum Herbstfest gekommen sind. Sie und ihr Mann waren dieses Jahr auch wegen der Hirschbuben gekommen, die nach dem Bieranstich für Feierlaune im Festzelt sorgten.

Mit dem Frontmann der Hirschbuben geht es in bester Stimmung durch die Bankreihen. | Bild: Christel Rossner

Geübt im Anstechen des Bierfasses setzte Bürgermeister Hans-Peter Lehmann dort gekonnt den Hammer an – ein Schlag und ohne spritzige Fontäne perlte das Bier aus dem Zapfhahn.

Was es heißt, so eine Großveranstaltung auf die Beine zu stellen, machte dann Michael Heinermann als Vorsitzender der Musikkapelle anhand von Zahlen deutlich. Demnach wurde in 1200 Stunden an neun Tagen das Zelt aufgebaut. 120 Helfer waren alleine am Eröffnungsabend im Einsatz. Unter ihnen Michael Schätzle, der seit 30 Jahren im Helferteam ist, wo er vom Aufbau bis zum Abschlussabend am kommenden Sonntag drei Wochen im Einsatz sein wird.

Ein Fest der Generationen

Das Ehinger Herbstfest spricht Gäste quer durch alle Generationen an. „Hier trifft man jedes Jahr viele Leute, die man kennt. Das Fest gehört einfach dazu“, sagte Phillip Lammertz, der wie Pascal Moritz seit seiner Teenager-Zeit kommt.

Das Herbstfest kommt auch bei jungen Leuten an: Pascal Moritz (hinten), Meike Senn, Cindy Günther und Phillip Lammertz genießen in fröhlicher Stimmung den Abend.

Cindy Günther erzählte: „Ich habe mir extra ein Dirndl gekauft, das ich hier anziehe“, das passe auch bei den nächsten Festen im Umkreis.