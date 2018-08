Mühlhausen-Ehingen vor 13 Stunden

Auffahrunfall auf der L191: Drei Verletzte nach Zusammenstoß

Ein 83 Jahre alter Autofahrer ist mit seinem Nissan am Sonntag, 26. August, gegen 12.30 Uhr auf der Landesstraße 191 in das Heck eines in Richtung Mühlhausen fahrenden 57 Jahre alten Peugeot-Fahrers geprallt.