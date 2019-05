Es war ein besonderer Abend für die Musiker der Musikkapelle Ehingen, ihren Dirigenten und auch das Publikum: Andreas Beck hob zum letzten Mal den Taktstock, nach 20 Jahren legt er die musikalische Leitung in jüngere Hände. Mit seinem Abschiedskonzert „My Best of“ nahm das Orchester die Gäste mit auf einen musikalischen Streifzug. Auf dem Programm standen Titel aus zehn Benefizkonzerten, die in den vergangenen 20 Jahren zu Gunsten der Reha-Einrichtung Katharinenhöhe veranstaltet wurden.

Voll besetzte Eugen-Schädler-Halle

Es war ein erhebender Moment, als die rund 80 Musiker durch die voll besetzte Eugen-Schädler-Halle zur Bühne schritten. Eröffnet wurde der Abend mit dem Titel „The Olympic Spirit“ aus einem Konzert im Jahr 1999. Es war das erste Konzert unter dem Dirigat von Andreas Beck und auch das erste zu Gunsten der Katharinenhöhe.

Best of des Dirigenten

Mit voller Präsenz in allen Registern folgten Titel wie „Phantom der Oper“ aus den Konzerten (2001 Musical Highlights), „Bohemian Rhapsodie“ (2005 Queen) „Kilkenny Rhapsodie“ (2007 Lord oft the Dance, mit Dudelsackspielern) oder „Heal the World“ (2015 Michael Jackson). Mit Bravour interpretierte das Orchester die Stücke aus unterschiedlichen Musikgenres, harmonisch aufeinander abgestimmt von feinen Klangnuancen bis hin zu kraftvollen Passagen mit wirbelnden Paukenschlägen. Andreas Beck ging auf die einzelnen Stücke ein und erinnerte an die jeweiligen Geschehnisse. Untermalt von Filmclips und Fotos an der Bühnenrückwand war es auch für das Publikum ein unterhaltsamer Rückblick auf die bisher zehn Benefizkonzerte.

Konzerterlös für guten Zweck

Unter den zahlreichen Gästen hatte Vorsitzender Michael Heinermann auch eine Abordnung aus Furtwangen begrüßt, dem Sitz der Katharinenhöhe. Geschäftsführer Stephan Maier erinnerte an die Besuche der Kapelle in der Reha-Einrichtung, die mit der Übergabe der Spende dort auch ein Konzert geben. „Das war jedes Mal ein einmaliges Erlebnis für uns, wir waren beeindruckt von der Begeisterung und dem Gemeinschaftsgefühl der Musiker“, sprach Maier seinen herzlichen Dank aus. 53 000 Euro hat die Einrichtung bisher erhalten. Dazu kommt die Spende des Best-of-Konzerts.

Jugendkapelle ist „sehr gut“

Ein besonderer Abend war es auch für Jürgen Schröder vom Blasmusikverband Hegau-Bodensee (BHB). Der Jugendkapelle InTakt unter der Leitung von Jasmin Dold, die ihr Können zum Auftakt des Konzerts unter Beweis stellte, gratulierte er zur Leistung sehr gut bei den Wertungsspielen.

Erwin Häufle (von links mit Michael Heinermann und Jürgen Schröder) erhielt die Ehrennadel Diamant der Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände für 60 Jahre Tätigkeit.

Zum ersten Mal aber übergab Jürgen Schröder eine Ehrennadel der Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände in Diamant: Sie ging an Edwin Häufle für 60 Jahre Tätigkeit. Häufle trat mit zwölf Jahren in die Musikkapelle Ehingen ein und ist heute der älteste Musiker der Kapelle. Über 40 Jahre war er im Vorstand aktiv, davon 20 Jahre als Dirigent. In dieser Zeit entstand die erste Jugendkapelle.