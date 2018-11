von Günther Vasel

Mühlheim-Ehingen – Der Platz beim Narrenbrunnen heißt jetzt offiziell zum Alfred-Martin-Platz. In einer kleinen Freierstunde widmete die Gemeinde dem Platz einen Mann, einer Persönlichkeit, die dem Gemeindewohl beispielhaft verpflichtet war, so Bürgermeister Hans-Peter Lehmann in seiner Laudatio.

"Ich will die Menschen zusammenführen", zitierte die Tochter Elisabeth Gulden ihren Vater. 1909 wurde er in die kleine Welt Ehingen geboren. Vater und Großvater waren aktive Gestalter des dörflichen Lebens und setzten sich vielfältig für die Gemeinschaft ein.

Und dem stand Alfred Martin in Nichts nach. Er hatte sich dem gesellschaftlichen Leben seiner Gemeinde verpflichtet, war Bürgermeister und hat nie verbleichende Spuren hinterlassen.

Das Leben in der Gemeinde als Herzensanliegen

Der Friedewirt, wie man Alfred Martin auch nannte, war jahrelang Vorsitzender der Musikkapelle Ehingen und, ja, Erfinder des beliebten Ehinger Herbstfestes. Martin war Sänger im Männergesangverein, Ehrenmitglied im Turmverein und Gründungsvorstand des Motorsportclubs.

Nicht zuletzt war er Gründungspräsident des Narrenvereins. Hier schlug sein Herz besonders hoch. Viele erinnern sich an seine humorigen Vorträge und an die Organisation der legendären Umzüge. Die Organisation des Narrentreffens 1990 war eine der mannigfaltigen Glanzpunkte im Leben und Schaffen von Alfred Martin. Er starb am Schmutzigen Dunschdig und wurde unter großer Anteilnahme am Fasnetsmontag zu Grabe getragen.

Ansporn für jüngere Generationen

Als neues Ortszentrum bezeichnete Bürgermeister Lehmann den Platz mit dem Quakenbrunnen. Die Ehrung seines Vaters sei auch eine Ehrung für die Ehinger Vereine, sagte Sohn Egon Martin. Er bedankte sich bei allen Bürgern, die sich wie sein Vater für die Vereine einsetzen.

Die Familie werde eine Sitzgruppe in Absprache mit der Gemeinde aufstellen lassen. Hier sollen sich die Menschen treffen und sich wohlfühlen. Hier sollen gemeinsam positive Gedanken entstehen und der Platz soll ein Ansporn sein, sich für die Gemeinschaft einzusetzen.

