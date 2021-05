Die jüngste Gemeinderatssitzung war für Hans-Peter Lehmann die letzte in seinem Amt als Bürgermeister von Mühlhausen-Ehingen. Wie er ausgerechnet hatte, führte er dieses 31 Jahre, einen Monat und 22 Tage aus.

Hans-Peter Lehmann arbeitet seit 31 Jahren als Bürgermeister im Rathaus Mühlhausen-Ehingen. Seine Nachfolge wird Patrick Stärk antreten. | Bild: Arndt, Isabelle

Wünsche für seinen Nachfolger

Sein Dank galt dem Gemeinderat für eine gute, harmonische Zusammenarbeit, den Mitarbeitern in Verwaltung, Bauhof, Schule und Kitas. Ebenso den Vereinen, die ein wichtiger Bestandteil der Gemeinde seien. Auch wenn er es nicht allen habe recht machen können, gemeinsam sei es gelungen, Mühlhausen-Ehingen voranzubringen. Gute Wünsche richtete Lehmann an seinen Nachfolger Patrick Stärk. Mit einem eindrucksvollen Wahlergebnis als Basis könne er auf einem guten Fundament aufbauen.

Lehmann hinterlässt große Fußstapfen

Bürgermeister-Stellvertreterin Brigitte Ammelounx nutzte die Sitzung, um Hans-Peter Lehmann ihren Dank auszusprechen. Die Räte hätten seinen Hinweis befolgt, anständig zu bleiben, damit sie einen guten Bürgermeister bekommen. „Wir haben einen neuen Bürgermeister gewählt, der in große Fußstapfen tritt, die Sie hinterlassen haben“, erinnerte sie an die wichtigsten Projekte in Lehmanns Amtszeit seit dem Frühjahr 1990.

Ammelounx nannte unter anderem den Bau der Eugen-Schädler-Halle, den Schulanbau und die Renovierung der Mägdeberghalle, das Bürgerhaus in Ehingen, Umbauten der Kindergärten in beiden Ortsteilen und die Entstehung des Gewerbegebiets. Mühlhausen-Ehingen habe sich zu einer attraktiven Gemeinde entwickelt. „Sie sind ein Bürgermeister, der den Kontakt zu allen Bürgerinnen und Bürgern gesucht und es verstanden hat, die Leute mitzunehmen, zu motivieren und zu überzeugen.“ Und das sachorientiert, geradlinig, zielstrebig, humorvoll und vor allem nicht nachtragend, sagte Ammelounx anerkennend.

„Sie sind ein Bürgermeister, der den Kontakt zu allen Bürgerinnen und Bürgern gesucht und es verstanden hat, die Leute mitzunehmen, zu motivieren und zu überzeugen“, sagt Brigitte Ammelounx, Bürgermeister-Stellvertreterin von Mühlhausen-Ehingen. | Bild: Christel Rossner

Scheidende Bürgermeister bleibt der Gemeinde treu

Hans-Peter Lehmann wird Mühlhausen-Ehingen weiterhin erhalten bleiben. Er kündigte an: „Ich werde mit meiner Frau weiterhin Kontakt halten und einfach wieder Bürger der Gemeinde sein.“