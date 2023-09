"Büllefest Höri": Einmal im Jahr, nämlich am ersten Sonntag im Oktober, steht der kleine Ort Moos am Bodensee ganz im Zeichen der Bülle - so nennt man auf der Halbinsel Höri die Zwiebel. Dabei handelt es sich um eine rotschalige oder auch gelbe (innen auf jeden Fall weiße) Zwiebel, die besonders mild schmeckt und die für diese Region typisch ist. Der Schauplatz des Festes wechselt zwischen den vier Ortsteilen von Moos - 2022 war es Bankholzen, dieses Jahr ist Iznang an der Reihe. Wir haben die Einzelheiten zu dieser außergewöhnlichen Veranstaltung recherchiert.

"Büllefest Höri" 2023: Der Termin

Das Büllefest findet jedes Jahr am ersten Oktober-Sonntag in Moos am Bodensee statt, 2023 also gleich am 1. Oktober. Start ist um 10 Uhr, der Schluss ist für 18 Uhr geplant. Das Wetter spielt dabei keine Rolle, sagt der Veranstalter. Und ganz wichtig: Der Eintritt ist frei!

Programm beim "Büllefest Höri" 2023

An schön dekorierten Ständen zeigen die Mooser Einwohner kunstvoll geflochtene Zöpfe und Kränze mit der roten und gelben Bülle. Die Knollen werden aber auch bemalt, verziert oder in Gebilde eingearbeitet.

Außerdem gibt es viele andere landwirtschaftliche Erzeugnisse rund um die Zwiebel, zum Beispiel hübsche Trockenblumensträuße. Auch einigen Handwerkern wie Korbmachern, Seilern oder Filzern kann man bei ihrer Arbeit zuschauen. Am Filzstand dürfen Kinder sich aktiv beteiligen - das Arbeiten mit der Wolle und der wohlriechenden Seifenlauge ist bei den Kids ganz besonders beliebt, weil praktisch nichts ringsherum trocken bleibt. Neben viel Musik erwartet die Gäste das allseits beliebte Bülle-Quiz, bei dem zahlreiche attraktive Preise zu gewinnen sind.

Das leibliche Wohl kommt natürlich auch nicht zu kurz. Die lokalen Vereine bewirten die Gäste mit herbstlichen, rustikalen Köstlichkeiten, denen selbstverständlich die Bülle ihre Würze gibt. Die Zwiebel findet man beispielsweise in der Büllesuppe, auf der Bülledünne oder im Büllebrot - um nur einige zu nennen. Dazu gibt es natürlich Most oder Suser - Getränke passend zu Jahreszeit.

Anreise zum "Büllefest Höri" 2023: Wie kommt man hin?

Das "Büllefest Höri" findet jedes Jahr in einem anderen Ortsteil der kleinen Gemeinde Moos am Bodensee statt, diesmal ist es Iznang - die Ortsmitte, wie der baden-württembergische Veranstaltungskalender präzisiert. Der Name "Höri" bezieht sich auf die gleichnamige Halbinsel, die vom Rhein im Süden und dem nördlich gelegenen Untersee gebildet wird. Moos liegt am nordwestlichen Ufer der Höri, nicht weit entfernt befindet sich Radolfzell.

Eine präzise Karte, die genaue Routenplanung und eine Fahrplanauskunft finden sich ebenfalls auf der Website der aktuellen Veranstaltungen im Ländle. Dort gibt es sogar einen Button, mit dem man Freunde zum Zwiebelfest einladen kann.

Weitere Infos rund ums "Büllefest Höri"