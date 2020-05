Zeugen sucht die Polizei nach einer Verkehrsunfallflucht, zu der es am vergangenen Sonntag gegen 11.30 Uhr in der Hauptstraße in Moos gekommen sein soll. Laut einer Pressemitteilung der Polizei sei ein bislang unbekannter Verursacher mit einem weißen Geländewagen und Tuttlinger Kennzeichen in Richtung Gaienhofen unterwegs gewesen. Er soll nach Angaben der Polizei von der Fahrbahn abgekommen und über den Gehweg gefahren sein. Eine auf dem Gehweg entgegenkommende 40-jährige Inline-Skaterin musste, so die Polizei weiter, hierdurch bremsen, stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der unbekannte Autofahrer soll im Anschluss ohne anzuhalten weitergefahren sein. Das Polizeirevier Radolfzell nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0 77 32) 95 06 60 entgegen.