von Georg Lange

Wenn nur an wenigen Tagen im Jahr ein Parkchaos herrscht, ist es dann notwendig neue Parkplätze in Moos und Iznang zu bauen oder gibt es vielleicht andere Möglichkeiten, den Parkdruck an diesen wenigen Tagen zu reduzieren?

Ist es ausschließlich der touristische Verkehr, der in den Ortschaften zu einer Überlastung und zu Verkehrsproblemen führt? Welche Rolle spielen dabei die Strandbadbesucher oder Hafennutzer? Und welchen Bedarf melden Anwohner und das ansässige Gewerbe an?

Planungsbüro soll Situation analysieren

Zur Beantwortung solcher verkehrspolitischer Fragen helfen meist nur Zahlen, Daten und Fakten. Der Gemeinderat von Moos beauftragte in seiner jüngsten Sitzung deshalb ein Verkehrsplanungsbüro. Dieses soll die Verkehrssituation analysieren und ein Parkraumkonzept erstellen.

Dafür nimmt die Gemeinde rund 16.400 Euro in die Hand. Hinzu kämen weitere Kosten für einen Beteiligungsprozess für die Anwohner, den Bürgermeister Patrick Krauss als wichtig erachtet: „Wir haben große Betroffenheit bei den Anwohnern. Einmal durch die jetzige Situation, aber auch im Anschluss, wenn klar ist, was als Ergebnis herauskommt.“

Viele Touristen nutzen kostenlose Parkplätze

Der Ausgangspunkt für ein Parkraumkonzept sei die Verkehrssituation in Moos und in Iznang, so Patrick Krauss: Hauptsächlich in Sommermonaten hätten die beiden Orte ein hohes Verkehrsaufkommen durch Touristen sowie von Bürgern aus dem Umland, die den See genießen und kostenlos parken würden – ohne dabei die Infrastrukturen, wie beispielsweise die Strandbäder, zu besuchen.

Entlang des Bodensee-Radwegs habe es zudem Einwendung von Anwohnern gegeben. Sie hätten kritische Situationen zwischen den Radfahrern und Fahrzeugen, aber auch mit parkenden Autos beobachtet.

Das Projekt-Vorgehen Die Erstellung des Parkraumkonzepts in Moos und in Iznang gliedert sich in eine Bestandsanalyse, daraufhin werden Planungsziele definiert. Anschließend folgt die Erstellung einer Parkraumkonzeption und eine Projektdokumentation. Bürger könnten zudem mit einem Workshop in den Beteiligungsprozess eingebunden werden. Die Bestandsanalyse forscht nach dem Parkraumangebot und dessen Nachfrage und gibt eine quantitative wie eine räumliche Übersicht über bestehende Stellplätze wieder und ermittelt Angaben zum Parkraumbedarf einzelner Nutzergruppen. Qualitative und grob-quantitative Aussagen der beobachteten Überlastungen können so als fachliche Grundlage für eine politische Diskussion über eine Parkraumkonzeption dienen.

Zudem schwebe dem Bürgermeister vor, die Parkplätze nicht mehr kostenlos zur Verfügung zu stellen und, wie andere Seegemeinden auch, auf gebührenpflichtige Parkplätze umzustellen.

Damit sich aber das Parkproblem dann nicht auf die Dorfstraße verlagere, brauche es eine komplexe Verkehrsplanung. Und dafür benötige es ein komplettes Konzept, begründete Krauss seinen Vorschlag für eine geordnete Verkehrsplanung.

Im Sommer braucht es eine Optimierung

Gleich aus mehreren Gründen begrüßte Frank Riester (UWV) in der Aussprache die Idee eines Parkraumkonzepts: Zum einen bräuchte es in Sommermonaten eine Optimierung, um Verkehrsbelastungen zu reduzieren.

Zudem könne man auch diskutieren, ob man dem Autoverkehr weiterhin den totalen Vorrang einräumen oder auf den öffentlichen Personennahverkehr und auf Fahrradstellplätze setzen wolle. Die Parkflächen betrachtet Riester als eine wertvolle wie knappe Fläche im Ort. Er halte es für richtig, dass Nutzer dieser knappen Flächen ihren Beitrag für die Gemeindeinfrastruktur leisten.

Klaus Maier (UWV) setzte sich zusätzlich für ein Monitoring und für ein Konzept in den Ortschaften Weiler und Bankholzen ein.

Was ist mit den Kosten?

Irmhild Kalkowski (RGL) interessierte sich für die Kosten und Rentabilität einer Parkraumbewirtschaftung im Vergleich zur Bereitstellung größerer Wiesenflächen in Spitzenzeiten.

Arthur Fritz (CDU) kritisierte die hohen Kosten für das Parkraumkonzept. Er sorge sich um die Refinanzierung der Ausgaben in Höhe von mindesten 16.000 Euro sowie um die Ausgaben für die Parkuhren und deren Betreuung. Fritz kritisierte zudem, dass viele Bürger vorhandene Garagen als Stellplätze für Fahrräder oder als Lagerraum nutzen würden und das eigene Auto auf der Straße parken.

Amortisiert nach einem Jahr

Patrick Krauss blickt hinsichtlich einer Amortisierung der Beschaffungskosten für Parkuhren in die Nachbargemeinde Gaienhofen. Dort hätten sich die Kosten nach einem Jahr ausgeglichen.

Wie Frank Riester betrachtet auch Krauss den Parkraum als wertvolle Fläche, die die Gemeinde als eine Infrastruktur zur Verfügung stellt und die man sich auch mit Geld vergüten lassen könne. „Wir müssen neu denken und können nicht alles verschenken“, so Krauss. Zudem wolle er dem Verkehr, der sich wegen der kostenlosen Parkflächen bildet, Einhalt gebieten.