Der Wald und seine Bewohner am Schienerberg müssen derzeit einiges aushalten. Neben dem klimatischen Dauerstress sorgt die Zunahme der Waldnutzer für ein starke Belastung des Systems. Nicht zuletzt durch die Corona-Pandemie suchen immer mehr Menschen Spaß und Erholung in der Natur.

Das führt zunehmend zu Konflikten mit den unterschiedlichen Nutzern. Nun haben einzelne davon auf der Gemarkung Moos damit begonnen zu versuchen, im Dialog miteinander die verschiedenen Interessen unter einen Hut zu bringen.

Mountainbiker sucht das Gespräch

So suchte Mountainbiker Slim Wallscheck, der auch Vorsitzender des Bikepark-Vereins am Schienerberg ist, das Gespräch mit Jägern auf der Gemarkung, die sich daran stören, dass es einen Wildwuchs von immer neuen Wegen (in der Mountainbikeszene „Trails“ genannt) gibt. Denn auch ihm ist bewusst, dass nicht ständig neue Wege für den Sport im Wald angelegt werden können.

„Es gibt eigentlich so viele Wege, die im Charakter sehr ähnlich sind – es braucht gar nicht so viele“, sagt er. Seit 24 Jahren fährt er selbst am Schienerberg mit dem Mountainbike und kennt praktisch alle Strecken.

Im Lockdown gibt es mehr Besucher im Wald

Doch in Zeiten von Corona und E-Bikes ist alles anders geworden. Die selbst angelegten Trails sind nicht nur verboten, sie setzten vor allem die Tiere im Wald unter einen nicht tolerierbaren Stress. „Die Tiere kommen nicht mehr zur Ruhe und werden auf diese Weise vergrämt“, sagt Jäger Hans Hingel. Das ist vielen Bikern gar nicht bewusst. „Als ich das mal erzählt habe, hat das keiner gewusst“, berichtet Slim Wallscheck.

Das ständige Aufscheuchen der Rehe und anderer Tiere sorgt dann an anderer Stelle für die nächsten Probleme. Sie suchen dann zum Beispiel aufgeforstete Bereiche auf und machen sich an den Jungpflanzen zu schaffen. „Es gibt einfach keine Rückzugsorte mehr. Aber das Wild hat keine Stimme“, führt Jäger Wolfgang Schöller an.

„Manche rücken mit Kettensäge an“

Durch die Elektrifizierung der Räder drängen mittlerweile auch ungeübte Biker in Regionen am Berg vor, die vor Jahren noch trainierten Sportler vorbehalten waren. Die erhöhte Anzahl bleibt nicht ohne Folgen. Bestehende Wege werden immer mehr ausgefahren und neue zusätzlich etabliert. Dabei bewegen sich die Biker oftmals auf dem Besitz von Privatwaldbesitzern. „Was würden die wohl sagen, wenn man in ihrem Garten unterwegs wäre?“, sagt Forstarbeiter Albin Lang.

Er ist nicht nur selbst Waldbesitzer, sondern pflegt Teile des Mooser Gemeindewaldes. Auch er kann den aktuellen Trend nur bestätigen: „In letzter Zeit nehmen die neuen Strecken extrem zu“, berichtet er. „Teilweise rücken die mit der Kettensäge und dem Spaten an.“ Ihn ärgert die eigene Machtlosigkeit: „Als Waldbesitzer hast du heute nicht mehr viel auf dem eigenen Grund zu sagen“, lässt er wissen.

Gleichwohl möchten die Gemeinde Moos, Jäger und Mountainbiker wie Slim Wallscheck auf die Vernunft der Biker setzen. Demnächst wollen sie mit Hinweisschildern an bestimmten Strecken auf die Probleme hinweisen und so eine Abkehr von deren Nutzung erwirken. „Wir wollen kein Verbot der Trails durchsetzen- sonst gibt es nur neue Strecken“, erklärt Bürgermeister Patrick Krauss das gemeinsame Vorgehen.

Rein rechtlich handelt es sich dennoch um eine klare Angelegenheit. Das Nutzen oder gar Anlegen von Trails ist schlichtweg verboten (siehe Infokasten). Die Auswahl an vorhandenen und zulässigen sowie geduldeten Strecken am Schienerberg ist ohnehin groß genug. „Die Trails könnte ich nicht an einem Tag abfahren“, sagt Slim Wallscheck.

Dabei gibt es nur wenige in der Region, die wie er dazu in der Lage sind, den Berg auf dem Rad mehrmals hintereinander zu bewältigen. Vor wenigen Jahren hat er unter anderem einen sogenannten Everesting-Rekord am Schienerberg aufgestellt, als er die über 8800 Höhenmeter nonstop gefahren ist. Kurze Zeit später ist er sogar 100 Mal hintereinander den Schienerberg im Wald hochgefahren.