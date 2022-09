Ein 74-Jähriger Mann ist bei einem Unfall am späten Donnerstagnachmittag auf der Landesstraße 192 zwischen Iznang und Moos schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann mit einem Leichtkraftrad-Roller gegen 16.30 Uhr in Richtung Moos unterwegs. Möglicherweise infolge einer medizinischen Ursache sei der 74-Jährige nach rechts von der Landesstraße abgekommen, gestürzt und mehrere Meter über die Fahrbahn geschlittert, ehe er schließlich im Bereich eines abzweigenden Feldweges schwer verletzt liegen geblieben sei. Rettungskräfte, die gemeinsam mit einem Notarzt eingetroffen seien, hätten ihn versorgt. Zur weiteren Behandlung sei er dann in die Singener Klinik gebracht worden. Durch den Unfall seien an dem Roller rund 2000 Euro Schaden entstanden.