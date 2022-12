Auch wenn die deutsche Nationalmannschaft bereits aus der diesjährigen Fußballweltmeisterschaft ausgeschieden ist, ließ sich der Musikverein Bankholzen bei seiner Mottowahl zum Winterkonzert nicht beirren und nahm das Publikum mit auf eine Reise durch die letzten Jahrzehnte der Fußballgeschichte.

Die Vorsitzende Stefanie Hepfer begrüßte das Publikum am Samstagabend im Mooser Zeitreisestadion, wie es in einer Mitteilung des Vereins heißt.

Die Jugend bringt den Anstoß

Den Auftakt des Abends machten der Nachwuchs des Musikvereins, die „jungen Hüpfer“ sowie die Jugendmusik „JB2O“ der Musikvereine Bankholzen, Bohlingen und Überlingen am Ried. Sie starteten mit einem poppigen Programm unter der Leitung von Dirigentin Vanessa Habres.

Trainerwechsel als Thema

Auf den sogenannten Trainerwechsel wurde nochmals zu Beginn des Konzerts eingegangen. Der ehemalige Dirigent Sebastian Rieger hatte im Mai 2022 seinen Taktstock an Petra Hein weitergegeben. Rieger spielt seitdem wieder in den Musikerreihen.

„Nun hat er den Taktstock gegen sein Flügelhorn zurück getauscht. Wir sind sehr froh, dass er uns in den Musikerreihen und damit im Verein erhalten bleibt“, so die Vorsitzende Stefanie Hepfer.

La Ola Welle bewegt sich durch den Saal

Unter der Leitung der neuen Dirigentin Petra Hein überzeugte der Musikverein mit einem kurzweiligen Programm und einer Stückauswahl bezogen auf die Weltmeisterschaftsländer.

Die gute Stimmung im Mooser Bürgerhaus war am applausfreudigen Publikum zu spüren – sogar La Ola Wellen gab es zu sehen. Die lustigen Videozwischenschaltungen aus dem „Sportstudio“ zu Reporterinnen in die WM-Länder lockerten die Ansagen auf.

Ehrungen

Verdiente Musikerinnen und Musiker wurden im Laufe des Abends für ihre langjährige Mitgliedschaft durch den Blasmusikverband Hegau-Bodensee geehrt. Bezirksdirigentin Martina Grupp ehrte an diesem Abend Sophie Straßer für das bestandene Jugendmusikerleistungsabzeichen in Bronze an der Querflöte.

Der Blasmusikverband Hegau Bodensee vergab folgende Ehrungen für aktive Mitgliedschaft an: Dominik Bölli, Ehrennadel in Bronze für 10 Jahre. Elisa Nutz und Stefanie Hepfer, Ehrennadel in Silber für 20 Jahre. Michaela Riegger, Johannes Riegger und Sascha Schmid für 25 Jahre. Stephan Malicet für 30 Jahre.

Für stolze 50 Jahre aktive Mitgliedschaft im Blasmusikverband Hegau-Bodensee wurde Dietmar Pfeifer durch den BHB sowie dem Bund Deutscher Bläser mit der Ehrennadel in Gold ausgezeichnet.