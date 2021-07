von sk

Zahlreiche Einsatzkräfte waren am Montagabend auf dem Untersee im Einsatz: Vor dem Höri-Ort Iznang hatte sich nach Angaben der Wasserschutzpolizei ein schwerer Bootsunfall ereignet.

Eine Frau war aus ihrem Motorboot ins Wasser gefallen und hatte sich an diesem verletzt. Die Frau wurde von Personen aus ebenfalls vor Ort befindlichen Booten aus dem Wasser gezogen. Sie war zunächst nicht ansprechbar und wurde in ein Krankenhaus in der benachbarten Schweiz gebracht.

Wasserschutzpolizei, Feuerwehr und DLRG rückten aus, auch ein Hubschrauber war im Einsatz, weil anfangs nicht klar war, ob sich nicht auch weitere Personen an Bord des betreffenden Bootes befunden hatten. Diese Vermutung bestätigte sich allerdings letztendlich nicht. Die Ursache sowie der genaue Ablauf des Unfalls bleiben zunächst unklar. (SK)