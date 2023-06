Zu einem Unfall mit einem Verletzten ist es am Freitagabend auf der Radolfzeller Straße gekommen. Ein 61 Jahre alter Mann ist laut Polizei mit einem Mercedes aus der Einfahrt eines Einkaufsmarktes auf die Straße gefahren. Dabei sei es zum Zusammenstoß mit einem ordnungsgemäß den Fahrradschutzstreifen befahrenden 46-jährigen Rennradfahrer gekommen, der in Richtung Radolfzell unterwegs gewesen sei. Der Radfahrer sei gegen das Auto geprallt und über die Motorhaube zu Boden gefallen. Nach einer Versorgung durch den Rettungsdienst sei eine stationäre Aufnahme in einem Krankenhaus nicht erforderlich gewesen. An dem Fahrrad sei ein Totalschaden in Höhe von rund 8000 Euro entstanden. Am Mercedes seinen Schaden in Höhe von rund 3000 Euro entstanden.