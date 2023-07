Bei einem Unfall auf dem Strandweg ist am Montagvormittag eine Radfahrerin leicht verletzt worden. Laut der Polizei sei die 73-Jährige neben einer 63-Jährigen auf dem Strandweg in Richtung Radolfzell gefahren. Am Beginn des Radweges sei es zum Zusammenstoß gekommen, da die 73-Jährige nach rechts auf den Radweg habe wechseln wollen, die 63-Jährige jedoch geradeaus weitergefahren sei. Die 73-Jährige sei daraufhin gestürzt und habe eine Platzwunde erlitten. Ein Rettungswagen habe sie zur weiteren Versorgung in eine Klinik gebracht.