Die Polizei sucht zu einem Vorfall, zu dem es am Mittwoch gegen 10.30 Uhr an einer der beiden gegenüberliegenden Bushaltestellen in der Höristraße in Inznang gekommen sein soll, dringend Zeugen. Wie die Polizei mitteilt, sollen zwei etwa 13- bis 14-jährige Jungen ein elfjähriges Mädchen nach bisherigen Ermittlungen an der Bushaltestelle festgehalten und es dann durch das Stellen eines Beines zu Boden gebracht haben.

Im weiteren Verlauf soll das Mädchen von den beiden Jungen auch getreten worden sein. Anschließend seien die Jungen mit Tretrollern in Richtung Ortsmitte Iznang geflüchtet. Das leicht verletzte Mädchen wurde von einer Rettungswagenbesatzung versorgt.

Die beiden Jungen sollen schwarze Mützen getragen und, wie bereits genannt, mit Tretrollern unterwegs gewesen sein. Personen, die Angaben zum Sachverhalt oder den beiden unbekannten Jungen machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Gaienhofen unter Telefon (07735) 97100 in Verbindung zu setzen.