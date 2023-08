Heimatcheck vor 4 Stunden

So lebt es sich in Moos: Viel Landwirtschaft und viel Schönes direkt am Bodensee

Moos liegt direkt am Bodensee und besticht so durch viele Freizeitmöglichkeiten auf dem Wasser. Geprägt wird die Gemeinde aber auch von der Landwirtschaft – so sehr, dass einer Zwiebel sogar ein Fest gewidmet wird.