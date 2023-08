Weltkriege, Hyperinflation, Wirtschaftswunder – der Chor am See Iznang war bei all diesen Weltereignissen dabei. Denn er feiert in diesem Jahr sein 101-jähriges Bestehen. Im Bürgerhaus von Moos veranstaltete der Verein daher ein Jubiläumskonzert – und blickte zurück auf eine bewegte Geschichte mit schweren Krisen, die er immer wieder überstand.

Als reiner Männerchor ging er als Gesangsverein Izang bei seiner Gründung am 23. Februar 1922 aus dem kurz zuvor aufgelösten Fahrradverein und dem ehemaligen Militärverein mit dessen eigener Sängergruppe hervor. Zum Vereinslokal bestimmten die Gründungsmitglieder das Restaurant Auer (heute Seehof), wo sich der Chor bis heute einmal im Monat zum gemeinsamen Stammtisch trifft.

Seit 1952 dürfen auch Frauen mitsingen

Nach seiner Gründung nahm der Chor an jährlichen Sänger- und Liederfesten der Region und bei sogenannten Freundschaftsingen teil. Er bereicherte an Festtagen die Kirchengemeinde und war Teil an den weltlichen Festen und Versammlungen anderer Vereine sowie bei Weihnachtsfeiern mit Theateraufführungen und Chorauftritten.

Der Chor heute Der „Chor am See Iznang“ hat mehr als 30 aktive Sängerinnen und Sänger, davon sind rund ein Drittel Männer. Der Chor ist für weitere Stimmen offen und lädt Interessierte zu seinen Proben ein. Diese beginnen jeden Mittwoch um 20 Uhr im Rathaus Iznang. Während den Schulferien finden keine Proben statt. Der Chor hat ein gut gemischtes Repertoire von klassischen Liedern und modernen Songs. Weiter Informationen und Rufnummern im Internet unter www.chor-iznang.de

Eine große sichtbare Veränderung erlebte der Verein 30 Jahre nach seiner Gründung im Jahr 1952: Erstmals nahm der bis dato reine Männerchor auch Sängerinnen auf. 2016 nannte sich der Gesangsverein dann in Chor am See Iznang um.

Chor erlebte drei schwere Krisen in seiner Geschichte

Doch der Chor wurde in seiner 101-jährigen Geschichte auch von drei Krisen gebeutelt. In die erste Krise geriet er 1923, also bereits im zweiten Jahr seines Bestehens – verursacht durch die Hyperinflation als Spätfolge des Ersten Weltkriegs. In der Generalversammlung vom 13. Januar 1924 wurde die Frage aufgeworfen, ob der Verein aufgelöst werden sollte, da seit Juni 1923 die Vereinstätigkeit durch die Hyperinflation völlig stillgelegt war und der Dirigent sein Amt niederlegte, heißt es in der Festschrift zum 75-jährigen Bestehen des Vereins.

Alle Mitglieder hätten jedoch in der Versammlung für das Fortbestehen des Vereins gestimmt. Der Kassenbericht wurde als „erledigt betrachtet“, da das vorhandene Geld durch die Inflation „zu nichts geworden war“.

Mitgliederschwund in den 1970er-Jahren

Eine etwas längere künstlerische Unterbrechung brachte der Zweite Weltkrieg mit sich. Der größte Teil der Sänger stand damals als Soldaten an den Kriegsfronten. Eine weitere kritische Zeit für den Fortbestand des Vereins war der wachsende Wohlstand in den 1970er-Jahren mit dem einhergehenden Überangebot an Freizeitvergnügen.

Dadurch seien kaum noch Mitbürger für den Chorgesang zu begeistern gewesen, heißt es in der Festschrift aus dem Jahr 1997. Der Zuwachs an jungen Stimmen ging zurück. Bei den Männerstimmen sei er ganz zum Stillstand gekommen. Alle Krisen überlebte der Gesangsverein jedoch, auch die Zahl der Sänger blieb seit der Jahrtausendwende nahezu konstant.

Feste waren „Highlights im Dorf“

Kassiererin Ingrid Ellenson erinnert sich noch gut an ihre Kindheit und an die Aufführungen des Gesangvereins – in einer Zeit ohne Fernsehen und Internet. Die Feste des Gesangsvereins seien die „Highlights im Dorf“ gewesen. Auf einer Bühne am See richtete der Verein in den 1960er-Jahren ein zweitägiges Fest mit Tanz und später mit einer Schiffsschaukel aus. Die Feste des Gesangvereins „waren das Größte, was es in Iznang gab“, erinnert sich Ellenson allzu gut.

Sie trat dem Chor im Alter von 15 Jahren bei. Nach einem Dirigentenwechsel sei jedoch das Niveau des Gesangsvereins schlagartig „vom Gefangenenchor auf Wiesen- und Träller-Lieder gesunken“. Anlass genug für sie, den Chor 1966 nach einem Jahr wieder zu verlassen. 1985 kam sie nach einem langen Aufenthalt in Braunschweig und Hamburg zurück nach Iznang. 2007 trat sie dem Gesangsverein erneut bei und ist dem Chor bis heute treu.

Chor ist heutzutage lässiger und humorvoller

Vor elf Jahre trat die stellvertretende Vorsitzende, Giesela Bittel, über eine Empfehlung des Turn- und Sportvereins Iznang dem Gesangsverein bei. Vom Chor war sie von Anfang an angenehm überrascht: „Er macht Freude, macht glücklich und macht Spaß“, schwärmt Bittel. 2007 wurde die Vorsitzende Gabriele Volk zum Mitglied im Verein. Sie kannte den Chor noch in einer etwas strengeren Form. Heute sei der Chor aufgelockert, lässiger und humorvoller – ohne jedoch an Qualität verloren zu haben, sagt die Vorsitzende.

Matthias Kuhlemann ist Tenorsänger und seit zwei Jahren Mitglied im Verein und für den Vorstand tätig. Auch er schwärmt über den Chor, dessen Geselligkeit und über die Spontanität wie beim jüngsten gemeinsamen Chorausflug nach dem Adventskonzert ins MAC-Museum in Singen. Im Museum habe der Chor die schöne Raumakustik entdeckt und „stimmte spontan und ohne Noten zu einem flotten Lied an. Da ging die Post ab. Und es war richtig schön“, erzählt Matthias Kuhlemann mit leuchtenden Augen.

Mal Jazz und Gospel, mal Musical im Programm

Den Chor zeichne besonders aus, dass er unterschiedliche musikalische Richtungen singt, so Kuhlemann: über Jazz, Gospel, Weltmusik und geistliche Musik wie über Volkslieder, Musical und Kunstlieder.

Dem Chor könne man unkompliziert beitreten, so Kuhlemann. Ein Vorsingen gäbe es nicht, erklärt Giesela Bittel den niederschwelligen Zutritt in den Chor. Auch die Noten müsse man nicht perfekt können, verspricht Kuhlemann. „Denn bei uns werden die Sänger geschliffen“, sagt die Vorsitzende Gabriele Volk und lacht.