Der Büllecup mit großem Seglerfest ist traditionell der Auftakt der Strandfeste in den Uferanlagen Iznang. Am Freitag, 9. Juni, und Samstag, 10. Juni, ist es wieder soweit: Mit Live-Musik an zwei Abenden in maritimem Ambiente macht der Segelclub Iznang Lust auf Dolce Vita und buntes Treiben im Hafen.

In diesem Jahr dürfen sich Besucher am Freitagabend auf „Take A Dance“, Jürgen Waideles Nachfolgeband des legendären „Golden 4 Quartetts“, freuen und damit auf Songs aus den 1960er- bis 1990er-Jahren. Zum Regatta-Fest am Samstag wollen Veteranilli die musikalische Kulisse rocken. Je nach Wetterprognose findet das Festwochenende unter freiem Himmel oder mit Festzelt statt.

Viel Aufwand für den Segelclub

Der Segelclub Iznang ist der einzige Club am See, der eine Untersee-Yardstick-Regatta mit einem Fest dieser Größenordnung verbindet. „Auch wenn das Fest ein Riesenaufwand ist, freuen wir uns wahnsinnig auf das lange Wochenende“, macht der Vorsitzende Wolfgang Bach deutlich. Die Veranstaltung sei auch für den Zusammenhalt der Mitglieder wichtig, die nicht alle ortsansässig sind. Viele fieberten alljährlich dem großen Wiedersehen am See entgegen, nähmen Urlaub und meldeten sich schon lange im Vorfeld für die Arbeitseinsätze an. „Es ist einfach eine schöne Präsenz, die wir hier erleben und auf die wir auch stolz sind“, unterstreicht der Clubvorstand.

Der Festbetrieb in den Uferanlagen beginnt am Freitag, 9. Juni, um 17.30 Uhr. Ab 19 Uhr spielt dann Take A Dance. Der Samstag startet um 10 Uhr mit einem Weißwurstfrühstück für die Crews der Regattaboote und andere hungrige Besucher. Um 13 Uhr erfolgt der Startschuss zur Regatta in zwei Läufen. Etwa 40 Jollen und Yachten aus Deutschland und der Schweiz werden dazu erwartet.

Den ganzen Tag über ist das Fest bewirtschaftet, sodass es auch Landratten nicht langweilig wird. Ab 19 Uhr – nach der Siegerehrung – heizt die Tanz- und Oldieband Veteranilli dem Publikum ein. Der Segelclub Iznang hofft, dass sommerliche Temperaturen viele Einheimische und Gäste in den Hafen locken. Der Eintritt zu den Veranstaltungen ist frei.