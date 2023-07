Sie gehören zu den größten Blickfängen des Hausherrenfestes: die geschmückten Boote der Mooser Wasserprozession. Wenn es am Hausherrenmontag über den See nach Radolfzell geht, warten dort stets zahlreiche Zuschauer, um sie in Empfang zu nehmen und einen Blick auf den schönen Blumenschmuck zu erhaschen. Damit dieser auch jedes Jahr aufs Neue beeindrucken kann, treffen sich die Mooser traditionell am Freitag vor der Wasserprozession in der Fahrzeughalle der DLRG am Mooser Hafen und packen dort gemeinsam mit an, um die Vorbereitungen für den großen Auftritt zu treffen.

Die Blumen selbst folgen später

Auch in diesem Jahr sind über 30 Freiwillige zusammengekommen, um die Metallbögen und Taue zu schmücken, die am Hausherrenmontag, 17. Juli, an 16 Ruderbooten und vier Weidlingen, also Flachbooten, befestigt werden. Dabei wird am Freitag erst einmal nur das Eichenlaub angebracht, das die Grundlage für den Schmuck bildet. Die Blumen bringen die Ruderer am Montagmorgen um 6 Uhr dann selbst an, wie Bürgermeister Patrick Krauss, der ebenfalls mit anpackt, erzählt. Denn sie dürfen nicht welk werden.

Bündel für Bündel befestigt Bettina Wieland das Eichenlaub an einem Metallbogen, der am Hausherrenmontag an einem der Boote der Mooser Wasserprozession befestigt wird. | Bild: Laura Marinovic

Das Eichenlaub werde vom Bauhof einen Tag vorher frisch geschnitten – aber nicht einfach nur beliebig. „Es muss schönes Laub sein“, betont Krauss. Zahlreiche Zweige werden dann zur DLRG-Halle gebracht und von den Helfern bearbeitet.

Immer mehr Eichenlaub wird an den Metallbögen befestigt. | Bild: Laura Marinovic

Erst einmal müssen kleinere Stücke zurechtgeschnitten und zu Bündeln gefasst werden. „Die werden dann mit Wickeldraht auf die Bögen gebunden“, erklärt der Bürgermeister. Und das dauert: Besonders die Taue, mit denen die Boote zum Teil auch geschmückt werden, sind dick. Um sie zu bedecken, braucht es sehr viele Eichenblattbündel.

Viele Hände packen mit an

Dennoch – die Helfer packen kräftig mit an. An mehreren Biertischen werden erst die Äste zerkleinert, wobei auf die richtige Länge der einzelnen Stücke geachtet werden muss, dann gebündelt und angebracht. Nach und nach wächst die Zahl der fertigen Bögen.

Zwei Bögen und ein Tau sind schon fertig mit Eichenlaub versehen, weitere warten noch. | Bild: Laura Marinovic

Belohnt werden die vielen Freiwilligen am Ende aber nicht nur mit dem Anblick des Schmucks und am Montag mit dem der festlichen Wasserprozession. Sondern auch schon am Freitagabend mit einem gemeinsamen Hock bei Blasmusik am See, wie Patrick Krauss verrät.