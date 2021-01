In der Gemeinde Moos ist es am Donnerstagabend zu einem Stromausfall gekommen. Grund dafür sei ein Schneebruch gewesen, wie Bürgermeister Patrick Krauss mitteilt. Von der Schneelast gebrochene Bäume hätten die Oberleitung zwischen Bohlingen und Moos beschädigt. Bis der Energieversorger, das Elektrizitätswerk des Kantons Schaffhausen, das Problem jedoch in den Griff bekommen und den Strom umgeleitet hätte, seien fast Stunden vergangen. Und so bleib Moos von 21.45 Uhr bis 23 Uhr ohne Strom.

Die Arbeiten an der beschädigten Stelle dauern noch an, sagt Krauss. „Das ist in einem unwegsamen Gelände passiert. Und bei den großen Schneemassen müssen sich die Arbeiter aktuell zu Fuß durchkämpfen.“