Wieder einmal habe es sich gezeigt wie wichtig es ist, dass Passanten jede Art von Feuer schnell melden. Dies schreibt die Freiwillige Feuerwehr Moos in einer Presseinformation.

An Gründonnerstag rückte die Feuerwehr Moos am frühen Nachmittag aus, nachdem ein Anruf mit dem Stichwort Schilfbrand bei der 112 eingegangen war. Das Schilf am Radweg zwischen Moos und Iznang hatte, wahrscheinlich durch eine weggeworfene Zigarette, Feuer gefangen, schreibt die Feuerwehr weiter. Dass es nicht zu einem großen Flächenbrand kam, sei dem schnellen Anruf bei der Leitstelle und dem dadurch raschen Ausrücken der Feuerwehr Moos zu verdanken.

Auch Kleinbrände sofort melden

Die Feuerwehr möchte nochmals darauf hinweisen, dass in der jetzigen trockenen Jahreszeit die Gefahr eines Flächen- und Waldbrandes sehr hoch ist. Wie aus den Medien schon mehrfach zu hören war, haben wir derzeit die zweithöchst Waldbrandstufe. Wir bitten daher achtsam mit Zigaretten und offenem Feuer um zu gehen. Man solle sich nicht scheuen, auch Kleinbrände sofort zu melden.