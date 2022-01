von Marina Kupferschmid

Noch im alten Jahr hat sich im Segelclub Iznang ein schon länger angekündigter Vorstandswechsel vollzogen. Dies schreibt der Verein in einer Pressemitteilung. Der neue Vorsitzende heißt Wolfgang Bach, bisher stellvertretender Regattaleiter und ein langjährig engagiertes Mitglied im Club.

Der Vorstand des Segelclub Iznang Erster Vorsitzender: Wolfgang Bach; Zweiter Vorsitzender: Andy Bruch; Kassier: Marion Hehl; Schriftführer: Patrick Hohl; Regattaleiter: Mike Kossmann; Beisitzer: Thomas Apperger, Claudia Boden, Marina und Jürgen Kupferschmid, Bernd Mahner, Iris Späth-Schönmetzler und Tatjana Mikulin.

Er trat die Nachfolge von Tatjana Mikulin an, die nach fast zehnjähriger Amtszeit die Vereinsführung abgeben wollte, um sich in der hinteren Reihe spannenden neuen Projekten für das Miteinander im Verein zu widmen.

Regularien im Umlaufverfahren

Bereits das zweite Jahr in Folge konnte der Segelclub Iznang mit über 180 Mitgliedern seine Generalversammlung pandemiebedingt nicht als Präsenzveranstaltung abhalten. So wurden die Regularien im schriftlichen Umlaufverfahren durchgeführt, dem alle Mitglieder im Vorfeld zustimmen mussten.

Nachdem nach mehreren Wochen die Wahlergebnisse feststanden, ließ es sich der neue Vorsitzende Wolfgang Bach nicht nehmen, am Anlegesteg im Hafen Iznang gemeinsam mit dem neugewählten Vorstand die ausscheidenden Vorstandsmitglieder zu verabschieden. Alle waren voll geimpft und zumeist schon geboostert.

Dank an Tatjana Mikulin

Ein riesiges Dankeschön sprach er seiner Vorgängerin Tatjana Mikulin aus, die, so Bach, „den Verein neu formte und gestaltete und ihn mit der Umsetzung der Digitalisierung für die Zukunft gerüstet hat.“ Bereits bewährt habe sich die neue Vereins-App, die auch in Lockdown-Zeiten für eine lebendige Kommunikation und Vernetzung unter den Mitgliedern sorgte.

Symbolisch übergab Tatjana Mikulin, scheidende Vorsitzende des Segelclubs Iznang, das Vereinsschiff an ihren Nachfolger Wolfgang Bach. | Bild: Marina Kupferschmid

Mit Matthias Poschmann, der als Mitglied und Kassier den Segelclub Iznang über Jahrzehnte prägend mitgestaltete, verlässt eines seiner Urgesteine die Vorstandschaft „Man sagt ihm nach, seine Verbindungen reichten bis in die Tiefen des Bodensees“, spielte der Vorsitzende schmunzelnd auf dessen Neptun-Rolle bei zahlreichen Bootstaufen an. Darüber hinaus trage er die Club-Flagge immer wieder in die unterschiedlichsten Segelreviere der Welt. „Danke Poschi, für Deinen Einsatz“, so Wolfgang Bach, begleitet von großem Beifall der Vorstandskollegen.

Als neue Kassiererin begrüßte er anschließend Marion Hehl. Verabschiedet wurde auch Schriftführerin Sigrid Kempter, deren Amt künftig der bisherige Beisitzer Patrick Hohl ausübt, sowie Beisitzerin Maria Robak. Als neue Beisitzer wurden Bernd Mahner und Claudia Boden in den Vorstand gewählt.

Weniger Veranstaltungen als sonst

Der Jahresrückblick zeigte, dass die meisten Veranstaltungen des Clubs – wie die Winterwanderung, der Aprilhock zum Saisonauftakt, die Pfingstausfahrt und der Büllecup – der Pandemie zum Opfer gefallen waren. Das Plus-Segeln der älteren Mitglieder und das wöchentliche Clubsegeln mit anschließendem Hock waren hingegen uneingeschränkt möglich.

Als Höhepunkt der Saison konnte bei schönstem Wetter die zweitägige Far Niente-Clubausfahrt auf dem Untersee stattfinden. Auch die Clubjugend konnte ihren Aktionstag auf dem Wasser durchführen. Mit einem Känguru-Start beim Absegeln und schönem Ausklang wurde die offizielle Saison beendet.

Regattabetrieb mit anderen Clubs

Nun hoffe man auf eine baldige Rückkehr zur Normalität, so der neue Vorsitzende. Vorfreude weckt der geplante Regattabetrieb. Wie Regattaleiter Mike Kossmann berichtete, hat man sich gemeinsam mit dem Segelclub Moos, dem Wassersportclub Wäschbruck und dem Yachtclub Radolfzell auf ein rollierendes System für die Ausrichtung mehrerer Mittwochs- und Freitagsregatten auf dem Untersee verständigt, das ein größeres Angebot für alle schaffen soll.

Auch den Büllecup als Lauf zum Untersee-Yardstick-Pokal will der Segelclub Iznang am 17./18. Juni wieder durchführen, jedoch dieses Jahr nochmals ohne große Festivitäten wie Zelt und Live-Musik an Land. „Die Planungsunsicherheit ist einfach zu groß“, macht Wolfgang Bach deutlich. Je nach pandemischer Lage wolle man jedoch kurz vorher entscheiden, ob man die Ragatta-Teilnehmer zu einem kleinen Programm einladen könne.