Zu einem tödlichen Unfall ist es am Mittwochvormittag auf dem Fuß- und Radweg zwischen Iznang und Moos gekommen: Ein 68-jähriger Mann wurde dort von einem herabstürzenden Ast getroffen worden und an seinen Verletzungen gestorben.

Wie die Polizei mitteilt, war der Mann mit dem Fahrrad in Richtung Moos unterwegs, als im Bereich kurz vor dem Strandbad Moos ein schwerer Ast einer Pappel abgebrochen sei, die nahe am Radweg stand. Der Ast habe den vorbeifahrenden 68-Jährige am Kopf getroffen. Trotz sofortiger Wiederbelebungsmaßnahmen sei der Mann noch am Unfallort verstorben.

Radweg wurde gesperrt

Die Ehefrau des Mannes, die mit ihm auf dem Radweg unterwegs gewesen sei, habe einen Schock erlitten und durch einen verständigten Notfallseelsorger betreut worden.

Bei der anschließenden Untersuchung des Baumes konnten keine Hinweise auf ein Fremdverschulden gefunden werden, so die Polizei. Der Radweg wurde gesperrt.