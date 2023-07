Dieses Überholmanöver hatte schwerwiegende Folgen: Wie das Führungs- und Lagezentrum des Konstanzer Polizeipräsidiums mitteilt, ist es am Samstagnachmittag, 8. Juli, zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Radfahrer schwer verletzt wurde.

Demnach fuhren ein 84-jähriger Pedelec-Fahrer sowie ein 61-jähriger Radfahrer gegen 17.15 Uhr auf dem Strandweg in Richtung Strandbad Moos. Gerade als der 61-jährige Radfahrer an einem Auto vorbeifahren wollte, das an dieser Stelle eigentlich nicht hätte parken dürfen, begann der 84-jährige Pedelec-Fahrer zu überholen.

Bild: SK

Dadurch kam es zur Kollision mit dem vor ihm fahrenden Radfahrer. Beide Männer stürzten zu Boden. Hierbei verletzte sich der 84-Jährige, welcher keinen Fahrradhelm trug, schwer und musste intensivmedizinisch versorgt werden.

Auch der 61-jährige Radler wurde zur ambulanten Behandlung in ein Klinikum gebracht. An den Rädern entstand laut Polizeiangaben jeweils Schaden in Höhe von etwa 200 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Mühlhausen-Ehingen unter der Telefonnummer 07733 99600 zu melden.