von Gerald Jarausch

Die geplante Querungshilfe an der Ortseinfahrt Iznang auf der Landesstraße 192 von Moos kommend kann nach Aussage von Bürgermeister Patrick Krauss im nächsten Jahr umgesetzt werden. Das gab er in der jüngsten Gemeinderatssitzung bekannt. Demnach habe das Regierungspräsidium Freiburg dem Einbau einer Querungshilfe zugestimmt. Im gleichen Zug sollen in der unmittelbar dahinter liegenden Kreuzung neue Wasserleitungen gelegt werden. Dazu müsse die Landesstraße zumindest vorübergehend für den Verkehr gesperrt werden, kündigte Krauss Einschränkungen während der Bauarbeiten an.

Für den Einbau der Querungshilfe, die einen sicheren Übergang der stark befahrenden Straße für Fußgänger und Radfahrer erleichtern soll, muss die Gemeinde keine Grundstückskäufe tätigen. Das Landratsamt hatte im Herbst der Gemeinde Moos keine Aussichten auf eine innerörtliche Geschwindigkeitsbeschränkung oder dem Aufstellen von Überwachungsanlagen gemacht.