Gebucht war das Bürgerhaus in Moos am Samstagabend für eine Hochzeitsfeier. Doch zu später Stunde rückte die Polizei dort an, weil auf dem Revier eine Schlägerei gemeldet worden war. Sie rückte mit drei Streifenwagenbesatzungen an. Nach Angaben der Polizei seien offenbar einzelne Gäste einer Hochzeitsfeier „aus unbekanntem Grund“ in Streit geraten. Selbst als die Beamten im Bürgerhaus eingetroffen waren, gab es Meinungsverschiedenheiten. Andere Gäste hätten aber die Auseinandersetzungen schlichten können.

Nachdem wieder Ruhe eingekehrt sei, wollte keiner der Hochzeitsgäste etwas zur Anzeige bringen. Deshalb hätten die drei Besatzungen der drei Streifenwagen wieder abrücken können, so die Polizei in ihrem Bericht. Zu weiteren Vorkommnissen, bei denen die Polizei hätte eingreifen sollen oder müssen, sei es in dieser Nacht im Bürgerhaus Moos nicht mehr gekommen.