von Georg Lange

In seiner jüngsten Sitzung beriet der Mooser Gemeinderat über die Billigung des überarbeiteten Planentwurfs Seestraße Nord im Ortsteil Iznang. Der Anlass zur Bebauungsplanaufstellung ist die projektierte Neubebauung des Anwesens Alte Wirtsstube. Hier soll eine Seniorenwohnanlage mit 20 Wohneinheiten entstehen. Das im Planentwurf liegende Bauvorhaben soll über einen eigenen vorhabenbezogenen Bebauungsplan geregelt werden und in einem Parallelverfahren aufgestellt werden.

Der Planentwurf Seestraße Nord sei nun in der frühzeitigen Beteiligungsphase, betonte Stadtplanerin Bettina Nocke: „Bürger können nach der öffentlichen Auslegung Stellung beziehen.“ In einem weiteren Schritt werde der Rat die Stellungnahmen beraten und einen endgültigen Plan erstellen.

Gemeinderat für eine weitere Differenzierung

In der Vorstellung Ende Juli sprach sich der Gemeinderat für eine weitere Differenzierung des Vorentwurfs aus. Unabhängig von der Größe seien auf den Grundstücken ähnlich große Gebäude mit gleich vielen Wohneinheiten möglich, so Bettina Nocke: Unter der Berücksichtigung, dass bei Bauvorhaben künftig Stellplätze nachgewiesen werden müssen, könne dies zu großen Problemen führen, fasste die Stadtplanerin die Kritik des Rates am ersten Entwurf zusammen.

Zudem gebe es von der Seeseite und vom Strandbad gesehen vornehmlich eingeschossige Gebäude. Man wolle dort mit einer verhaltenen Gebäudehöhe beginnen und im inneren Gebiet höher bauen dürfen. Ein Arbeitskreis empfahl, dass die Gebäude, die den Eingang am See markieren, niedriger werden sollen als die dahinterliegenden.

Bebauungsplan setzt nicht die Platzierung auf dem Grundstück fest

Die Anzahl der Wohneinheiten sollen auf die Grundstücksgrößen bezogen werden. Wenn ein Grundstück 600 Quadratmeter oder weniger umfasst, dürfen maximal zwei Wohneinheiten realisiert werden, wenn es größer ist, maximal drei Wohneinheiten. Der einfache Bebauungsplan setzte nur das Maß der Nutzung durch Höhen, der Anzahl an Wohneinheiten sowie die Stellplätze fest, aber nicht die Platzierung auf dem Grundstück, so Nocke.