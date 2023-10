Es ist das Ping-Pong-Spiel eines Bauherrn mit der Gemeinde Moos, das die Nerven nicht nur der Räte, sondern auch von Bürgermeister Patrick Krauss blank liegen lässt: „Wir verlieren unser Gesicht in Weiler, wenn wir uns so dermaßen veräppeln lassen“, äußerte sich Bürgermeister Patrick Krauss in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats deutlich zum vierten Anlauf eines Bauherrn für den Wiederaufbau eines unrechtmäßig errichteten Schuppens.

Es gebe zwar die rechtliche Einschätzung seines Antrags, doch habe der Bauherr die Gemeinde an der Nase herumgeführt, schätzte Krauss die Situation vor der Abstimmung für dessen modifiziertes Baugesuch ein. Doch was führte eigentlich zu diesem nervenaufreibenden Krach zwischen dem Gemeinderat und dem Bauherrn?

Wie kam es dazu?

Im November 2020 erhielt ein Bauherr das Einvernehmen des Gemeinderats von Moos für den Neubau eines Dreifamilienhauses in Weiler. Dabei sollten zwei Schuppen in dem hinteren Bereich des Grundstücks erhalten bleiben. Im Februar 2021 erhielt der Bauherr den Baubescheid. Doch bei der Baukontrolle im August 2021 stellte das Landratsamt Konstanz fest, dass in diesem Bereich zwei neue Gebäude entstanden sind, die vom Baubescheid nicht gedeckt waren.

Das Landratsamt Konstanz verfügte die Einstellung der Bauarbeiten der beiden Gebäude. In zwei weiteren Sitzungen in den Jahren 2021 und 2022 verweigerte der Gemeinderat sein Einvernehmen für die Schuppen-Gebäude und forderte dabei deren vollständigen Rückbau. Die untere Baurechtsbehörde räumte nach einer gemeinsamen Bausondersitzung mit dem Gemeinderat und dem Bauherrn ein, dass einer – der südliche Schuppen – in Absprache mit der Gemeinde Moos bestehen bleiben könnte – insofern das Gebäude seinen Aufenthaltscharakter verliert und das Erscheinungsbild als Schuppen zu identifizieren ist.

Schon der vierte Antrag beschäftigt die Räte

Der Bauherr legte seinen dritten Antrag zum Wiederaufbau der Gemeinde vor. Doch nicht von einem, sondern erneut von beiden Schuppen. Der Rat versagte im März 2023 den Wiederaufbauten erneut sein Einvernehmen, da sie wegen der Höhe, ihrer Geschossigkeit und aufgrund der Belichtung den Aufenthaltscharakter nicht verloren hatten. Zum dritten Mal forderte der Gemeinderat den Rückbau.

In der jüngsten Sitzung kam nun der vierte Antrag des Bauherrn auf die Tagesordnung. Er legte dem Rat einen modifizierten Umbau vor, der nach Sicht der Baurechtsbehörde die rechtliche Zulässigkeit erfüllen könnte. Es kann nun sein, dass das Landratsamt eine Verweigerung des Einvernehmens ersetzt, erläuterte Patrick Krauss den Bauantrag nach der rechtlichen Prüfung durch die Verwaltung. Doch der Rat könne auch anders entscheiden.

Diana Maier (RGL) fühlt sich von vorne bis hinten veräppelt. Sie kenne keinen landwirtschaftlichen Schuppen, der diese Ausstattung besitzen würde. Nach den vielen Sitzungen sieht sie die Glaubwürdigkeit des Gremiums in Gefahr, wenn sie das Einvernehmen erteilen muss. Falls das Landratsamt anders entscheide, dann sei dies eben höhere Gewalt.

Anja Fuchs (RGL) gab zu bedenken, dass der zweite Schuppen nicht abgerissen sei. Für Anne Overlack (RGL) ist die Kontrolle über die Bautätigkeit wichtig. Sie legt Wert darauf, dass das Landratsamt auch den Bau zu kontrollieren habe, wenn es im Sinne des Bauherrn entscheiden würde. Helmut Granser (CDU) wunderte sich bei jeder Vorbeifahrt, weshalb sich der Bauherr dem Beschluss des Rückbaus widersetzt. Er sehe keinerlei Veränderung und wolle am Beschluss festhalten. Die Beschlüsse für den Rückbau sollte seiner Sicht nach von der Baubehörde eigentlich verordnet werden. Darauf sollte der Rat drängen.

Was zählt als Schuppen? Als ein Schuppen gilt meist eine Hütte in einer eingeschossigen Bauart, die als ein Lagerraum oder für Reparaturen genutzt wird. Ein Geräteschuppen zum Beispiel grenzt sich einem Gartenhaus dadurch ab, dass jener nicht zum Bewohnen oder für längere Aufenthalte vorgesehen ist. Ist ein Schuppen offen gebaut, so spricht man von einem Unterstand. Baurechtlich unterliegen Schuppen-Gebäude den Landesbauordnungen. Je nach Größe und Standort benötigen Schuppen eine Baugenehmigung oder sind von dieser befreit.

Klaus Maier (UWV) sieht eine Gefahr, dass nun jeder in der Gemeinde zwei Schuppen haben wolle und könne sich für den Antrag nicht aussprechen. Jan Becker (UWV) schloss sich seinen Vorrednern an und möchte den Spieß umdrehen und den Abbruch aus den vorhergehenden Beschlüssen formell anordnen lassen. Ohne Gegenstimme beschloss der Gemeinderat Moos dem Wideraufbau sein Einvernehmen zu verweigern.