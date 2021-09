von Gerald Jarausch

Im alten Hafen der Gemeinde Moos droht ein langjähriges Problem zu einer finanziellen Belastungsprobe zu werden. Das offenbarte jetzt die jüngste Gemeinderatssitzung in Moos. Dort stand der Hafen auf der Tagesordnung, weil der mit Pappeln bepflanzte Damm zum Steg am Kopf des Hafens abzukippen droht.

Ein Bach unterspült den Damm ständig

Hafenmeister Martin Graf beobachtet die Entwicklungen seit vielen Jahren. In dieser Zeit hat sich der alte Hafen ständig verändert. Nach seinen Ausführungen wird der Damm immer wieder von dem Bach, der dort in den See mündet, unterspült. In der Folge bricht die unbefestigte Kante, an der die Bootseigner ihre Boote anlegen und festmachen immer wieder ab. Mittlerweile haben sich an den Liegeplätzen so schon kleine Buchten gebildet. Diese Entwicklungen sorgen für eine Destabilisierung des Dammes. Aktuell wird er nach Aussage von Bürgermeister Patrick Krauss praktisch nur durch sich selbst und die großen Bäume gehalten.

Um dem entgegen zu wirken, wollte man sich jetzt im Gemeinderat über eine geeignete Stabilisierung der natürlichen Uferkante im alten Hafen Gedanken machen. Dazu hatte die Verwaltung den Singener Ingenieur Andreas Baur eingeladen, dessen Unternehmen ein ähnlich gelagertes Ufer auf der Reichenau mit einer Baumaßnahme abgesichert hat.

Zum alten Hafen Der alte Mooser Hafen ist ein Relikt aus vergangenen Zeiten. Der Anlegebereich der rund 100 Boote dort besteht aus einer natürlichen Uferkante, die sich ständig ein wenig verändert. Was für Außenstehende Charme besitzt, ist für Bootseigentümer nicht gerade praktikabel. Vor allem bei niedrigem Wasserstand nutzen sie zum Teil abenteuerliche Konstruktionen, um auf ihr Gefährt zu gelangen. (ja)

Er stellte eine Befestigungsvariante vor, die eine Mischung aus Metall und Holz darstellt. Dabei würden Stahlträger Wände aus Lärchenbohlen aufnehmen. Eine reine Holzkonstruktion ist nach seiner Aussage lediglich 15 bis 20 Jahre haltbar. Grundsätzlich stellt auch so eine Sicherungsmaßnahme einen Widerspruch zu den naturschutzrechtlichen Vorgaben des Landratsamtes dar. Dort ist man bemüht, möglichst viele befestigte Uferbereiche am Bodensee zurückzubauen. Dennoch wird immer von Fall zu Fall entschieden.

Mindestens 300.000 Euro kostet die Sicherung

Als finanzielle Orientierung gab Andreas Baur zwischen 300.000 und 380.000 Euro an. „Das ist schon eine heftige Summe. Aber wir möchten nicht, dass die Allee kippt“, sagte Bürgermeister Patrick Krauss dazu. Gleichzeitig stellte er in Aussicht, dass diese Maßnahme nicht die einzige ist, die im Hafen ansteht. Die Gesamtkosten, die der Bürgermeister in der Zukunft am Hafen in Moos sieht, bezifferte er auf rund zwei Millionen.

Das ist Geld, dass die Gemeinde derzeit nicht hat und auch nicht ohne weiteres aufbringen kann. Genau aus diesem Grund stellte Frank Riester (UWV) die Frage, wie dringend denn die Maßnahme der Dammsicherung anzusehen sei. Als Gemeinderat möchte er für die kommende Haushaltsberatung in der Lage sein, eine Planungsgrundlage zu haben. Seine Frage konnte ihm in der Sitzung niemand beantworten, weshalb sich auch andere Ratsmitglieder nicht in der Lage sahen, die Planungen des Ingenieurbüros in Auftrag zu geben.

Vielmehr verlangten sie auf Antrag von Irmhild Kalkowski (RGL) eine zeitnahe Berechnung der möglichen Kosten sowie eine Gutachten eines Geologen, die näheren Aufschluss auf die Dringlichkeit und den Umfang der nötigen Maßnahmen geben können. Dass nicht umgehend mit einer Umsetzung begonnen werden kann, davon ging auch Patrick Krauss in der Sitzung aus. „Ich sehe die Investition in 2023“, ließ er wissen. Dabei wird allerdings der Kämmerer Sven Leibing vom Gemeinde-Verwaltungsverband noch ein Wort mitreden. Er war in der Sitzung nicht anwesend und konnte deshalb keine Auskunft über die finanziellen Möglichkeiten der Kommune geben. Ebenfalls ungeklärt ist Umlegung der Kosten auf die Bootsliegeplatzinhaber. Auch sie wird noch Gegenstand späterer Diskussionen sein.