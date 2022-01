von pm/lam

Für die BUND-Gruppe Vordere Höri, die aus Mitgliedern aus Moos und Gaienhofen besteht, ging im Dezember ein geschäftiges Jahr zu Ende. Wie die Gruppe in ihrem Jahresbericht schreibt, sei so etwa für 53 Tage ein 600 Meter langer Krötenzaun an der Kreisstraße 6162 aufgestellt worden, dabei seien 1465 Kröten, Frösche und Molche gefunden und über die Straße getragen worden. „Das war rund die Hälfte von früheren Jahren“, heißt es.

Zudem habe es an 33 Tagen eine abendliche Sperrung der Gemeindestraße nach Horn gegeben, dort seien 234 Tiere gezählt worden. Insgesamt 17 Helfer seien 153 Stunden im Einsatz gewesen. Und: „Im April haben wir Krötenlaich aus den Segete-Teichen gefischt und in dem neuen Ersatzgewässer wieder ausgesetzt.“

Schnittarbeiten und neue Blühflächen

Auch standen weitere Arbeitseinsätze an. Zum Beispiel fanden im Sortengarten und am Streuobst-Lehrpfad Schnittarbeiten an Bäumen statt, dafür fielen zusammen rund 175 Arbeitsstunden an. Ebenfalls am Streuobst-Lehrpfad wurden Blühflächen für Wildbienen und andere Insekten angelegt. Im Sommer hätten dort bereits die ersten Blumen geblüht, berichtet die BUND-Gruppe.

Bei einer weiteren neuen Blühfläche auf einem ehemaligen Gartenareal am Rande von Moos müsse sich erst noch zeigen, welche Pflanzen sich durchsetzen, denn die Erde sei sehr nährstoffhaltig. Außerdem wurden von den Naturschützern vier Wildbienen-Nisthilfen in den Ortsteilen von Moos aufgestellt.

Pflegearbeiten am Wasser

Am Nettenbach und am Iznanger Teich mussten die BUND-Mitglieder außerdem indisches Springkraut mit Motorsensen abschneiden oder von Hand herausreißen. Auch Kratzbeeren wurden entfernt. Ebenfalls am Wasser fanden Arbeiten zur Pflege von Laichteichen statt. Mit sinkendem Wasserstand habe der Pflanzenbewuchs in diesen zugenommen, schreibt die BUND-Gruppe. Daher sei der Uferrand von Bewuchs freigeschnitten worden, auch innerhalb des Teichs sei Schilf geschnitten worden. Zudem sei der Teich von Wasserpflanzen befreit worden.

„Den meisten Aufwand hatten wir mit dem Teich am Grauen Ried“, so die Naturschützer. Dort sei unter anderem Gartenabfall herausgeholt worden, der ins Wasser geworfen worden war und ein Algenteppich entfernt worden.

Mäharbeiten bringen viel Heu

Zu den weiteren Arbeiten gehörten unter anderem Mäharbeiten an Wiesen im Sortengarten der BUND-Gruppe und am Streuobst-Lehrpfad. Den Arbeitseinsatz für die Wiesenpflege schätzen die Mitglieder auf ganze 500 Stunden. Dabei falle viel Heu an. Wie es in dem Bericht heißt, soll eine Zusammenarbeit mit Landwirten, die dieses benötigen, organisiert werden. Auch kümmerte sich die BUND-Gruppe um den Sängegraben, der eine Ausgleichsmaßnahme der Gemeinde Moos ist, sowie den Teich im Erlenloh. Für die Gemeinde Gaienhofen habe man vor vier Jahren dessen Sanierung organisiert, nun erfordere er regelmäßige Pflege.