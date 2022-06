von Marina Kupferschmid

Das Büllecup-Fest des Segelclubs Iznang ist zurück. Wenn am Samstag, 18. Juni, vor Iznang der Startschuss zur großen Büllecup-Regatta fällt, kann in den Uferanlagen wieder gefeiert werden. Parallel zum Wassersportwettkampf veranstaltet der Iznanger Segelclub sein beliebtes Strandfest.

Das Büllecup-Fest mit seinem mediterranen Ambiente gehört seit vielen Jahren zum Sommergefühl der vorderen Höri. Vor der Pandemie wurde traditionsgemäß ein wettersicheres Zelt gestellt und die Veranstaltung ging über zwei Tage. In diesem Jahr findet das Fest ausnahmsweise eintägig statt, bei schlechtem Wetter fällt es aus. „Eine öffentliche Veranstaltung mit viel Publikum auf Tuchfühlung in einem Zelt zu planen, war für uns lange unüberschaubar. Deshalb haben wir entschieden, dieses Jahr in kleinerem Rahmen entspannt unter freiem Himmel zu feiern“, erklärt der neue Vorsitzende Wolfgang Bach, der im Dezember die Nachfolge von Tatjana Mikulin angetreten hat.

Gefeiert wird nur an einem Tag

Die Vorfreude bei den Mitgliedern sei riesig. Als der Vorstand am Aprilhock, dem gesellschaftlichen Saisonauftakt des Clubs, die Pläne für die abgespeckte Fest-Variante vorstellte, hätten sich viele spontan bereit erklärt, mit anzupacken, so Wolfgang Bach. Zum Regatta-Fest spielt ab 19 Uhr die Band Veteranilli, die beim Büllecup bereits Kultstatus hat und die musikalische Kulisse rockt. Es gibt einfache Speisen wie Grillwürste, Steaks und Veggieburger sowie Bier vom Fass, Wein und die üblichen Durstlöscher.

Die Uferanlagen sind am Samstag ab 10 Uhr bewirtschaftet. Sowohl von den Bierbänken auf der Uferwiese wie auch vom Steg aus lassen sich die Wettfahrten der Regattateilnehmer bestens verfolgen. Für gewöhnlich sind mehr als 40 Jollen und Yachten aus Deutschland und der Schweiz am Start. Die Regatta zählt zur Untersee-Yardstick-Serie und der Segelclub Inzang ist einer der wenigen Clubs, die ihre Regatta mit einem Fest dieser Größenordnung verbinden. Der Verein hofft am Wochenende auf gutes Wetter und freut sich auf viele Besucher.