von Georg Lange

Der Musikverein Bankholzen veranstaltete im Hof des Kindergartens ein besonderes Konzert: unter freiem Himmel, mit Mundart-Geschichten aus Bankholzen und zur Freude aller bei strahlend schönem Wetter. Dazu gab es bei einem Kaffeekranz frisch gebackenen Kuchen.

Seit Ausbruch der Pandemie vor zwei Jahren trat der MV Bankholzen erstmalig wieder öffentlich auf. Im Herbst wurde das Winterkonzert des Blasmusikvereins in den Frühling verlegt. Eine derart lange Phase zwischen dem Finden des Mottos und deren Darbietung habe es im Verein noch nie gegeben. Das sagte die Vorsitzende des Vereins Stefanie Hepfer bei der Begrüßung der etwa 150 Besucher. Das Konzert war eine Dorfattraktion für die ausgehungerten Liebhaber der Blasmusik und zog auch Wanderer und Spaziergänger an.

Heimatgeschichten inspirieren Dirigent

Dirigent Sebastian Rieger hatte sich für das Jahreskonzert mit dem Namen Heimatmusik von den Kachelofen-Geschichten der Höri inspirieren lassen – einem Kinderbuch in Mundart mit Heimatbezug zur Höri. Sechs Geschichten aus Bankholzen, die von einer zur nächsten Generation weitergetragen wurden, kombinierte Rieger mit vier Genrewerken der Heimatmusik.

Nach mehrmonatiger Zwangspause rief sich der Musikverein die einstudierten Stücke wieder in Erinnerung, erläuterte Stefanie Hepfer. Wobei die Vorsitzende gleich zu Konzertbeginn das Publikum sensibilisierte: Hörbare Fehler seien wegen den Zwangspausen bitte zu entschuldigen.

Ehrungen im Musikverein Jürgen Schröder, der stellvertretende Präsident des Blasmusikverbands Hegau-Bodensee, zeichnete Mitglieder des MV Bankholzen für langjährige Verdienste aus. Lothar Schnerring erhielt die Ehrenmitgliedschaft und wurde mit der Ehrennadel in Gold für seine 40 Jahre andauernde Treue ausgezeichnet. Für 30 Jahre Mitgliedschaft erhielten Ramona Bölli-Merz, Michael Malicet, Michael Schmid und Daniela Birsner die Ehrennadel in Gold. Alexa Rothe erhielt die silberne Nadel für ihre 25-jährige Mitgliedschaft sowohl im Verein als auch im Verband. Romina Caivano, Anna Frank, Victoria Hangarter und Sebastian Rieger wurden mit bronzenen Nadeln für zehn Jahre andauerndes Engagement ausgezeichnet.

Doch schnell spielte sich das Bankholzer Blasorchester wieder in seine bekannte Form ein und verzauberte das Publikum mit Werken von Thiemo Kraas, Franz Watz, Johann Strauss und Kurt Gäble. Der Musikverein entfaltete mit seinen Musikern ein volkstümliches Potpourri bekannter Melodien, aber auch modern umgesetzte Volkslieder sowie eine Hommage an das Allgäu und an die Donau.

Leser spicken Nachmittag mit alemannischen Erzählungen

Zwischen den Werken für Blasmusik lasen Margit Müller, Luzia Malicet und Arthur Fritz in einem Ohrensessel und im alemannischen Dialekt sechs Erzählungen aus dem Kinderbuch Kachelofen-Geschichten vor. Die „Chachelofe-Gschichtle“ berichten über „d‘Bankletzer Burgzwergli“ und das Allheilmittel Bülle, vo Raubritter vu de Schrotzburg, vom Büllebüürli und de Deufel, von d‘Müller Hanni, aber auch „worum de Aaal so aalglatt isch“.

Mehr als 150 Besucher erfreuten sich am Konzert Heimatmusik des MV Bankholzen und lauschten den Mundart-Geschichten.

Das Buch war eine Projektidee von Monika Wenger der Realschule Donaueschingen, um Kindern den alemannischen Dialekt wieder näher zu bringen. Exemplarisch für den Alemannischen Dialekt sei vor allem die Höri. Denn neben dem regionalen Bodensee-Alemannisch werde auf der Halbinsel die reinste Form des Alemannischen gesprochen, ist sich die Lehrerin sicher.

Feine Nuancen machen den Unterschied

Das im Eigenverlag der Realschule herausgegebene Buch ist gefüllt von Geschichten aus den Dörfern der Höri mit dem jeweiligen Dialekt. „Denn die Schienemer sprechen anders als die Bankholzer“, erklärt Monika Wenger. Die Erzählungen in den Dialekten sind Zeitdokumente aus den Dörfern.

Nachdem die in Dialekt vorgetragenen Geschichten verschriftlicht wurden, wurde die Transkription den Erzählern zur Durchsicht und Freigabe vorgelegt. Dabei ging es laut Wenger auch um feinste Sprach-Nuancen, die den Dialekt von Schienen vom Bankholzer Dialekt unterscheiden. Zu dem Kinderbuch gibt es auch eine kreative Beilage sowie ein Hörbuch.