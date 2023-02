Es gab die einen und es gab die anderen. Und beide kamen beim bunten Abend der Mooser Rettiche voll auf ihre Kosten. Nach drei Jahren Fasnacht-Entzug feierte die Narrenzunft ihr 70-jähriges Bestehen mit einem, zum Teil, nostalgischen Programm. Der gemeine Narr stand bereits seit Wochen sehnsuchtsvoll in den Startlöchern. Und wer sich zum gesellschaftsnärrischen Stelldichein im Bürgerhaus Moos eher aufzuraffen hatte, war spätestens beim überaus prächtigen Einzug der Marktweiber, Rettiche und des Fanfarenzugs mit dessen mitten ins Herz treffenden und durchdringenden Rhythmen mit dem Narrenvirus vollkommen infiziert. Niemand konnte sich am Bunten Abend dem Charme eines Mooser Rettichs entziehen. Durch das Programm führten die Fleischwerdungen von Wilhelm Buschs Streichbuben Max und Moritz durch Nici Eschbach, Heidi Bruttel und Ecki Pfeiffer.

Statt Narrenmasken Schutzmasken

Auf Chinesisch begrüßte Präsidentin Sandra Hugenschmidt vor drei Jahren zum letzten Mal beim Bunten Abend die Narren. Da habe man sowohl über den Virus wie über die Pandemie kaum etwas gewusst. Hugenschmidt machte sich damals noch lustig, bekennt die Präsidentin reimend: Und wirklich alle hätten zu jenem Zeitpunkt darüber gelacht. Dann tauschten die Mooser ihre Narrenmasken plötzlich mit den Schutzmasken ein. Bei der Präsidentin sitze die Fasnacht tief im Herzen. Umso mehr freue sie sich, dass man sich im 70. Jubeljahr wieder närrisch nicht nur in, sondern wieder auf den Arm nehmen kann: „Am besten sei es dann, wenn man auch über sich selbst lachen kann.“

Schrille Travestie statt viele Worte

Als „Narresome“ verkleidet brachten Gaby Wolf und Simone Häusler den Narren im Bürgerhaus jede Menge Flötentöne bei – teils durch die eigenen Nasenlöcher spielend mit der Hymne der Rettiche. Wie man einen Sketch mit wenig Worten, kaum Bühnentechnik, aber dafür mit schriller Travestie auf die Bühne bringt und das Publikum zu Lachattacken reizen kann, das zeigten die Mooser Holzer in ihrer Adaption des Aschenbrödel-Märchens. Die schon durch ihrer Namen wegweisenden „schrillen Höriperlen“ zeigten singend, dass sich unter jeder Steppdecke ein Depp stecken kann und wie dadurch auch das Unglück seinen Lauf nimmt.

Ganz in der Tradition der Büttenrede zielte Nici Eschbach als Zeller-Untersee-Schnock mit den Stichen ihres Mundwerkzeugs direkt in das Fleisch vermeintlich gut gemeinter Naturschutzpolitik überstrenger Umweltaktivisten und kritisierte dabei auch humoristisch reimend die „Mooser Vetterleswirtschaft“ und ältere Bewohner in Neubaugebieten mit fehlendem Humor samt deren Wiederverkaufswunsch ihres Eigentums, weil sie angeblich in einem Horrorviertel mit Kindergeschrei leben würden.

Nici Eschbach zeigte sich als brillante Büttenrednerin närrisch und augenzwinkernd in ihrem Element. Sie regte nicht nur zum närrischen Lachen, sondern auch zum Nachdenken an. Dem Mooser Rettichsaft wird einiges an Gesundheitsförderndem nachgesagt. Worin letztlich seine Wirkung beruht, lässt sich nur erahnen: Durch dessen Inhaltsstoffe? Seinem Alkoholgehalt? Oder vielleicht durch die mystische Destillation durch den Elferrat? Was sich alles hinter der Herstellung des Lebenselixiers verbirgt, zeigte das Präsidium bei der Produktion mit schaurig-schönen Beschwörungsformeln.

Die Damen der Verflixten Sieben sind bühnenerprobt und die am längsten bestehende Gesangstruppe der Rettiche zur Bühnenfasnacht. Im Handumdrehen rissen sie die Narren mit einem Mooser Rezept für gute Laune auf ihre humorige Seite: Ihr Lied „Musch it bläre, friss ä Bülle“, reimten sie auf die Noten von Bobby McFerrins „Don‘t Worry Be Happy“.

Unerwarteter Bühnenauftritt

Mit lauter Stimme rief Bürgermeister Patrick Krauss beim Höri-Special und dem unerwarteten Bühnenauftritt durch den Landvogt dessen eigenes Bonmot lachend nach: „Heute ist dein Tag!“ Bereits hier grölte das närrische Publikum vor Freude. Wen sich Landvogt Mani Knopf bei der Flirt- und Datingshow Herzblatt aussuchte, konnte bereits in der Zusammenfassung durch die laszive Stimme von Susi (Martina Mierisch) erahnt werden: „Willst Du Kandidatin eins, die dir eine Höri-Bülle zubereitet, lieber mit dir saufen geht, anstelle dich davon abzuhalten versucht und die sich mit ihrer Melkmaschine ihre Dellen behandelt? Oder für Kandidatin zwei, die dir einen Döner herzaubert und dich um den Finger wickelt, dass dir die Spucke wegbleibt? Oder vielleicht Kandidatin drei, die nebensächlich kocht, aber dafür zu scharfen Mitteln greift, immer kommt, wenn du gehst und das Zentimetermaß aus der Kiste holt?“