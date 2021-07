von Gerald Jarausch

Im Mooser Hafen errichten Mitarbeiter des Bauhofes am Freitag einen Holzsteg in Vorbereitung der Mooser Wasserprozession am Montagmorgen. Der Steg war notwendig geworden nachdem die ergiebigen Regenfälle der vergangenen Tage den Mooser Hafen in Teilen unter Wasser gesetzt hat.

Radolfzell Warnung vor Hochwasser: Radolfzeller Feuerwehr rät Hausbesitzern im Hochwassergebiet sich auf das Wasser vorzubereiten Das könnte Sie auch interessieren

Auf dem Steg werden die Mooser Pilger am Montag zu dem Schiff gelangen, dass sie über den See nach Radolfzell bringen wird. Trotz der widrigen Umstände wird es zum Beginn der Pilgerfahrt eine Andacht und Begrüßung im Mooser Hafen geben.

Radolfzell Kirchliches Hausherrenfest im Pandemie-Modus Das könnte Sie auch interessieren

Gegen 7.30 Uhr stechen die Boote und die MS Seestern dann mit den geladenen Gästen in See. Gegen 8.30 Uhr werden sie in an Mole in Radolfzell erwartet, wo sie von Stadtpfarrer Heinz Vogel, Oberbürgermeister Martin Staab und Bürgermeisterin Monika Laule empfangen werden. Anschließend findet das Mooser Amt im Münster „Unser lieben Frau“ statt. Der weltlich Teil des Hausherrenfestes entfällt an diesem Wochenende.