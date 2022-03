von Gerald Jarausch

Mitglieder des Mooser Gemeinderates, Bürgermeister Patrick Krauss und sein Amtsvorgänger Peter Kessler haben am Ende der vergangenen Woche 1500 Euro von spendenwilligen Bürgern der Gemeinde gesammelt. Das Geld soll den Menschen in der Ukraine zugute kommen.

Jeweils drei Stunden standen die Sammler am Freitag und Samstag vor dem Edeka-Markt in Moos, um auf die Hilfsbedürftigkeit der kriegsgeplagten Menschen hinzuweisen. Dabei wäre das nach Auskunft von Patrick Krauss gar nicht nötig gewesen: „Viele hatten bereits schon etwas gespendet“, berichtete er jetzt.

Weitere Aktionen

Umso höher ist der erzielte Wert einzustufen. Die Aktion soll am kommenden Wochenende noch einmal wiederholt werden. Außerdem ist ein Benefizkonzert der vier Narrenmusiken aus der Gemeinde vorgesehen. Sie werden auf Anregung von Gemeinderat Stefan Heck (CDU) am Sonntag, 3. April, ab 14.30 Uhr in der Iznanger Uferanlage spielen und ebenfalls Geld für die Ukraine einspielen. Die Spenden werden anschließend der Hilfsorganisation Caritas für Hilfeleistungen zur Verfügung gestellt.

Die Gemeindeverwaltung möchte angesichts der steigenden Flüchtlingszahlen zudem noch einmal darauf hinweisen, dass sie dringend Wohnraum benötigt, der längerfristig durch die Kommune angemietet werden soll.

Moos Unter Drogen und ohne Führerschein auf der Straße Das könnte Sie auch interessieren

„Die Mietzahlungen sind somit gesichert“, verspricht der Bürgermeister. Die Anmietung gestaltet sich bisher als nicht ganz einfach. Erst kürzlich wurde eine in Aussicht gestellte Wohnung dann doch nicht freigegeben. Zwei Personen konnten aus diesem Grund nicht sofort untergebracht werden.