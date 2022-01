von Gerald Jarausch

Der Gemeinderat Moos hat in der jüngsten Sitzung eine Bebauungsplanänderung im vereinfachten Verfahren für den Ortsteil Bettang beschlossen. Das geschah, nachdem ein Bauantrag offenbarte, dass die maximale Firsthöhe für die zulässigen Gebäudehöhen im Plangebiet nicht hinreichend genau definiert waren. Dies wurde jetzt korrigiert, indem man die maximale Firsthöhe auf zehn Meter über der Erdgeschossbodenhöhe (EFH) festgesetzt hat. Ausnahmen bilden Gebäude, die im Bestand bereits jetzt über dieser festgesetzten Höhe liegen. „Künftig wird kein Gebäude höher sein, als die jetzigen Bestandsgebäude – auch nicht durch Aufschüttungen“, erklärte die zuständige Sachbearbeiterin Corinne-Cathleen Jahn.

Moos Moos sucht nach Unterkünften: Flüchtlingsquote nicht erfüllt Das könnte Sie auch interessieren

Rot-Grüne-Liste übt Kritik

Trotz dieser klaren Regelung gab es Kritik aus dem Gemeinderat. So verlas die Rot-Grüne Liste (RGL) eine Stellungnahme, in der sie das Vorgehen der Verwaltung als nicht ausreichend tadelte. Die Fraktion schätzt die jetzt stattgefundene Vermessung und den eingeschränkten Auftrag der Bebauungsplanänderung durch eine Planerin als nicht ausreichend ein, weil lediglich die maximalen Bauhöhen ergänzt wurden. Aus Sicht der RGL wurde damit nicht nur die Anpassung des geplanten Baus ignoriert, sondern zudem die Chance vertan, eine der historischen Bebauung angepasste Bebauung und Gestaltung zu gewährleisten.

Radolfzell Undichtes Dach und kaputte Klimaanlage: Stadt muss mehr als 800.000 Euro ins Milchwerk investieren Das könnte Sie auch interessieren

Ebenfalls auf Unverständnis stieß die Reihenfolge der Entscheidungen. So hat man noch vor der jetzt vorgenommenen Änderung des Planes über das Baugesuch entschieden, dass Auslöser der Debatte war. „Damit sich die Gemeinde selbst seiner Planungshoheit beraubt“, so die Kritik. „Aus diesem Grund können wir heute der beantragten Bebauungsplan-Änderung in unveränderter Form nicht zustimmen. Wir fühlen uns als Gemeinderätinnen mit unserem tatsächlich vorhandenen Sachverstand nicht ernst genommen“, hieß es in dem schriftlich vorliegenden Text. Der Kritik folgte neben allen vier Vertretern der RGL auch Frank Riester von der Unabhängigen Wählervereinigung (UWV).