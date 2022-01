von Gerald Jarausch

Bereits zum zweiten Mal hat die Gemeinde Moos die Online-Neujahrsansprache von Bürgermeister Patrick Krauss auf die Plattform Youtube hochgeladen. Die Pandemie hat ein Treffen im Bürgerhaus ein weiteres Mal verhindert. In seiner Ansprache, die den Bürgermeister an seinem Schreibtisch im Rathaus zeigt, gibt sich dieser optimistisch, was sie Zukunft angeht.

Bessere medizinische Kenntnisse

„Ich bin überzeugt, dass wir dank der medizinischen Kenntnisse das Jahr 2022 normaler gestalten können, als die vergangenen beiden Jahre“, stellt Patrick Krauss in Aussicht. Um dies zu erreichen, rät er allen, sich an einem der Termine impfen zu lassen. Unter anderem ist dies am 25. Januar im Bürgerhaus Moos möglich.

Die Stimmung der Neujahrsansprache beruht auf der Erfahrung des vergangenen Jahres und den wirtschaftlich zuversichtlich stimmenden Rahmenbedingungen für 2022. So sieht Patrick Krauss weiterhin aktive Bürger in seiner Gemeinde, die es 2021 möglich machten, zumindest einige Veranstaltungen stattfinden zu lassen. Als Beispiele nannte er neben wenigen Vereinsfesten den Töpfermarkt im Mooswald und den Abendmarkt in Weiler.

„Das Vereinsleben kam nicht zum Erliegen. Das sehe ich an den Auslastungen des Vereinsbusses und der Sporthalle“, sagt Krauss. Im noch jungen Jahr sorgen die finanziellen Rahmenbedingungen für Optimismus. Dank höherer Zuweisungen als bei den Haushaltsberechnungen zugrunde gelegt will die Gemeinde den Schuldenstand bis Ende des Jahres auf zwei Millionen Euro reduzieren, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 600 Euro entspricht.

2,8 Millionen Euro Investition

Es sind Investitionen in Höhe von 2,8 Millionen Euro geplant. Unter anderem wird die ersehnte Querungshilfe an der Landesstraße 192 am Ortseingang von Iznang errichtet. Diese wird für eine mehrwöchige Sperrung ab Februar sorgen. Ferner wird ein Parkraumkonzept für die Ortsteile Moos und Iznang erarbeitet. Im ersten Quartal rechnet Krauss mit einer Verbesserung der Mobilfunkverbindung. Dann soll der Mast im Mooswald in Betrieb gehen.