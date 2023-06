Ein betrunkener Autofahrer hat am Donnerstag in den frühen Morgenstunden einen Unfall verursacht und ist anschließend vom Unfallort geflüchtet. Wie die Polizei mitteilt, sei der 37-Jährige gegen 5.30 Uhr mit einem VW auf der Radolfzeller Straße unterwegs gewesen. Auf Höhe eines Einkaufsmarktes habe er ein Verkehrsschild touchiert und dabei das vordere Kennzeichen verloren. Ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern, habe der Mann daraufhin seine Fahrt jedoch einfach in Richtung Öhningen fortgesetzt.

Kurz darauf sei der beschädigte VW auf dem Parkplatz des Strandbads gefunden worden. Bei einer Überprüfung des 37-Jährigen hätten Polizisten Alkoholgeruch festgestellt. Ein daraufhin durchgeführter Alkoholtest habe einen Wert von über zwei Promille ergeben. Der Mann habe die Beamten deshalb zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten müssen. Zudem hätten die Polizisten seinen Führerschein einbehalten. Da der 37-Jährige keinen Wohnsitz in Deutschland habe, habe er zudem eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1000 Euro bezahlen müssen. Die Schadenshöhe des durch ihn verursachten Unfalls ist laut der Polizei noch nicht bekannt.