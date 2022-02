von Gerald Jarausch

Für rund zehn Wochen gesperrt: Die Landesstraße L192 zwischen Moos und Iznang auf der vorderen Höri wird voraussichtlich bis Mitte April für den Durchgangsverkehr gesperrt sein. Seit Anfang der Woche wird am Ortseingang von Iznang eine Überquerungshilfe für den Radverkehr errichtet. Gleichzeitig werden ein Grabendurchlass und eine Wasserleitung erneuert.

Der Verkehr wird in dieser Zeit über Bankholzen (L193 und K6160) umgeleitet. Die Sperrung ist schon in Kraft. Die Umfahrungen sind ausgeschildert. Mit der Maßnahme reagiert das Regierungspräsidium Freiburg darauf, dass auf der Strecke zunehmend mehr Radfahrer unterwegs sind. Es will nun deren Verkehrssicherheit erhöhen.

Gleichzeitig erhofft man sich in der Gemeinde Moos eine effektive Geschwindigkeitsreduzierung in der Ortseinfahrt von Iznang. Auf der Strecke zwischen den beiden Ortsteilen Moos und Iznang darf 80 Stundenkilometer schnell gefahren werden.