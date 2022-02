Moos vor 5 Stunden Kaum Gegenwehr: Mooser Rettiche vertreiben den Piratenkapitän Black Schultes Die Narren übernehmen die Macht im Rathaus. Die Androhung, aus den Rettichen Narrenragout zu machen, hilft nicht. Bürgermeister Patrick Krauss muss seine Amtskette abgeben.

Auch wenn Bürgermeister Patrick Krauss alias Piratenkapitän Black Schultes an seiner Amtskette festhalten will, er muss sie an Dieter Vetter (links), stellvertretender Vorstand der Mooser Rettiche, abtreten. | Bild: Jarausch, Gerald