von Gerald Jarausch

Für Anwohner des Mooser Teilortes Bankholzen gehört es mittlerweile zu einer gewohnten Erfahrung: Spätestens wenn das Wetter schön ist und die Temperaturen steigen, kommen sie – die Motorradfahrer – um die kurvige Strecke auf den Schienerberg hinaufzufahren. Was für die Einen ein echtes Vergnügen darstellt, ist für andere eine wahre Belästigung.

Denn mit dem Spaß kommt der Lärm. Die Geräuschkulisse aufheulender Motoren ist weithin hörbar und alles andere als das Wunschkonzert, das man sich für einen Sonntagmorgen auf der heimischen Terrasse wünscht. Aus diesem Grund hat Bürgermeister Patrick Krauss nun die Chance ergriffen, Teil der Kampagne „Bitte leise“ des ADAC, des Innenministeriums Baden-Württemberg und der Aktion „Gib acht im Verkehr“ zu werden. Vor einigen Tagen wurden zwei von insgesamt 200 großflächigen Schilder gegen Lärm aufgestellt, mit denen bei Motorradfahrern für eine rücksichtsvollere Fahrweise geworben werden soll.

Schilder sollen zu einem verträglicheren Miteinander zwischen Hobbyfahrern und Anwohnern führen

Nicht nur der Schienerberg, sondern auch die Strecke von Moos über Bankholzen in Richtung Schienen ist bei Motorradfahrern sehr beliebt und dementsprechend an schönen Tagen gut frequentiert. Dies führt bei den Anwohnern in Moos, unter anderem in der Seniorenwohnanlage und in Bankholzen zu einer hohen Lärmbelastung. „Die Reduzierung des Lärms ist mit sehr wichtig, daher hatte ich mich umgehend nach Bekanntwerden der Aktion für die Teilnahme beworben. Ich möchte mit diesen Schildern bei Motorradfahrern, aber auch bei Inhabern von Sportwagen, ein stärkeres Problembewusstsein schaffen, damit das Hobby nicht zur Belastung für andere wird“, sagt Patrick Krauss dazu.

Aufgestellt wurden die Schilder über den Bauhof Moos am Ortsausgang Moos in Richtung Bankholzen und an der Ortseinfahrt Bankholzen von Schienen kommend. Nun hofft man, dass die Schilder zu einem verträglicheren Miteinander zwischen Hobbyfahrern und Anwohnern führen.