Der Gebrauch von Gummistiefeln ist derzeit im Hafen von Moos empfehlenswert, vor allem je näher es Richtung Hafeneinfahrt und Steg geht. Und da hält es Moos wie die Lagunenstadt Venedig, es ist kein Hochwasser, sondern lediglich „aqua alta“ – also hohes Wasser. Bürgermeister Patrick Krauss klärt über das wiederkehrende Phänomen der leicht überschwemmten Hafenanlagen in Moos auf: „Der Hafen ist in den vergangenen 40 Jahren um 30 bis 40 Zentimeter abgesackt.“

Der Untergrund sei für die schweren Aufbauten zu weich. Bis die Gemeinde eine bauliche Lösung gefunden hat, behelfen sich die Bootsbesitzer mit Küchenleitern, über die sie in ihre Boote steigen. Auch die Mitarbeiter des Bauhofs der Gemeinde zimmern gerade an einem Behelfssteg, damit die geladene und geschlossene Gesellschaft an der Mooser Wasserprozession am kommenden Montag trockenen Fußes das Passagierschiff MS Seestern besteigen kann. Die Ruderboote starten dann vom Uferbereich aus. Bild: Georg Becker