von Gerald Jarausch

Eines der markantesten und schönsten öffentlichen Gebäude in der Gemeinde Moos – das ehemalige Rathaus im Ortsteil Iznang – soll in den kommenden zwei Jahren saniert werden. Die Pläne sehen die Sanierung der Fassade, des Fachwerks, der Bleche, der Fenster, der Fensterbänke und des Sanitärbereichs vor.

„Wenn man genauer hinguckt, sieht man schon einige Schäden“, erklärte Architekt Jochen Poth in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Bilder verdeutlichten seine Aussagen zum Zustand des Gebäudes. Weiter soll eine neue Küche eingebaut werden.

Keiner weiß, ob die 400.000 Euro ausreichen

Im Haushalt 2023 und 2024 will die Gemeinde insgesamt Mittel in Höhe von 400.000 Euro einstellen. Ob der Betrag ausreicht, um die Schäden zu beseitigen, bleibt abzuwarten. Selbst der Architekt wollte dazu keine verbindliche Aussage treffen. Zu ungewiss seien die tatsächlich notwendigen Arbeiten als auch die Preisentwicklungen am Markt für die entsprechenden Leistungen.

Gleichwohl ist man im Gemeinderat einig darüber, dass die Sanierung nicht weiter aufgeschoben werden sollte: „Manchmal ist es wirtschaftlicher, nicht länger zu warten“, sagte dazu Frank Riester von der UWV. Gleichzeitig betonte er, dass das Iznanger Rathaus eines der wenigen Gebäude in der Gemeinde sei, dessen Erhalt eine hohe Priorität genießen sollte.

Rathaus ist Kulturdenkmal

Da es sich beim Rathaus Iznang um ein Kulturdenkmal handelt, ist vor der Sanierung eine denkmalschutzrechtliche Genehmigung zu beantragen. Denkmalpflegerisches Ziel ist es, die überlieferte Bausubstanz und das historische Erscheinungsbild des zu sanierenden Objektes soweit als möglich zu erhalten.

Nach Erteilung der denkmalschutzrechtlichen Genehmigung soll ein Förderantrag auf Gewährung einer Zuwendung zur Erhaltung des Kulturdenkmals gestellt werden. Um die Arbeiten auf den Weg zu bringen, wurde das Architekturbüro Poth aus Radolfzell für die Planungen und Vorbereitungen beauftragt, mit dem man in der Vergangenheit in der Gemeinde Moos gute Erfahrungen gemacht hat.