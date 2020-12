Wer Burkard Steges Traktor sieht, der mag kaum glauben, wie viele Jahre das Gefährt bereits auf dem Buckel hat: Der Lack glänzt, der Motor tuckert, im TÜV-Bericht ist von „vorschriftsmäßig“ die Rede. Dabei wurde der Traktor, Typ Allgaier System Porsche, im Jahr 1955 gebaut und ist damit schon 65 Jahre alt. Einen Großteil der Zeit befindet er sich in Steges Besitz – Anfang der 80er-Jahre kaufte der ehemalige Leiter des Hesse-Museums das Fahrzeug einem Mooser Bauern ab.

Mooser Werkstatt bringt Oldtimer auf Vordermann

Für das gepflegte Äußere ist neben Stege, der sich gut um den Traktor kümmert und ihn ein „Familienstück“ nennt, auch die Werkstatt Stegmann in Moos verantwortlich, die das Gefährt erst kürzlich lackierte und ausbeulte, wie Simon Stegmann erklärt. Zudem wurde der Traktor entdrosselt. Wie Burkhard Stege berichtet, sei er bisher nur sechs Stundenkilometer schnell gefahren, jetzt sei er mit 19 zugelassen. Wichtig für seinen Besitzer – denn der Oldtimer muss regelmäßig weitere Strecken auf der Höri zurücklegen. „So langsam war das mit den Anfahrtswegen zu zeitaufwendig“, so Stege.

Burkhard Stege mit seinem Traktor bei Simon Stegmann nach der Zulassung | Bild: privat

Gleich auf mehrere Arten ist das Fahrzeug mit der Höri und der Bodensee-Region verbunden: „Das war ein Höri-Steckrüben-Traktor“, erklärt Stege. Auf ihm hätten die Arbeiter gesessen und die Steckrüben geerntet. Zudem sei er als Pumpenmotor zur Bewässerung der Felder an der Aach eingesetzt worden. Nach dem Verkauf durch den Bauer sei er von Burkhard Stege zum Ziehen eines Bootsanhängers eingesetzt worden – und zur Erforschung des Altwegesystems rund um das Kloster Grünenberg bei Iznang.

Der Traktor vor dem Boot der Steges. | Bild: privat

Mitte der 70er-Jahre habe der damalige Mooser Bürgermeister Alois Keller ihm vorgeschlagen, die Geschichte des Klosters zu erforschen, so Stege. „Das hat dazu geführt, dass ich automatisch auf die Altwege gekommen bin“ – mit dem Traktor, der ihn auf unwegsamem Untergrund gute Dienste leistete. Zudem biete er mit dem Traktor Führungen zum Kloster Grünenberg an. Das sei auch in Zukunft geplant, so Stege – nach der Überholung kann es aber ein wenig flotter voran gehen.