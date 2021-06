von Gerald Jarausch

Für einige Gemüsebauern auf der vorderen Höri könnte es in den nächsten Jahren eng werden. Weil sie vielfach ihre Ländereien im Bereich von Landschaftsschutzgebieten betreiben, sind sie besonders von der Umsetzung des Biodiversitätsstärkungsgesetzes (siehe Text unten) betroffen. Dieses untersagt nicht nur den Einsatz von praktisch allen Spritzmitteln in diesem Bereich, es soll letztlich auch dafür sorgen, dass in ausgewiesenen Landschaftsschutzgebieten möglichst keine landwirtschaftliche Nutzung stattfindet.

Für Gemüsebauern wie Leonard Glaser aus Iznang kommt die Umsetzung des Gesetzes einem Todesurteil für seinen Familienbetrieb gleich, wie er erklärt: „Ich habe noch nie Angst um meinen Betrieb gehabt, aber jetzt mache ich mir wirklich Sorgen“, sagt der 61-Jährige. Nach seiner Kenntnis seien von der Problematik noch weitere fünf Haupt- und vier Nebenerwerbsgemüsebauern auf der Höri betroffen.

Die Sorgen um den Betrieb, in dem nicht nur die eigene Familie, sondern zudem sechs Festangestellte tätig sind, kamen mit einem Schreiben des Landwirtschaftsamtes Stockach in sein Haus, erinnert er sich. Es kündigte die Umsetzung des Biodiversitätsgesetzes an, das im Juli 2020 im Landtag Stuttgart beschlossen worden ist.

Bisher durfte das fruchtbare Land am See genutzt werden

Es ist übrigens das gleiche Gesetz, das für den Konflikt zwischen Bauherren und Naturschützern im Radolfzeller Ortsteil Stahringen verantwortlich ist, wo es um die Bebauung einer bisherigen Streuobstwiese geht. Auf der vorderen Höri ist die Lage dennoch eine andere: Betriebe wie der von Leonard Glaser waren bereits vor der Ausweisung des Gebietes zu einem Naturschutzgebiet in den 1960er-Jahren als Gemüsebauern dort tätig.

Radolfzell „Alle Umweltziele auf Stahringen projiziert“: So reagieren bauwillige Familien auf den eventuellen Stopp des Neubaugebiets Freiwiesle Das könnte Sie auch interessieren

Auch nach der Ausweisung war es den Betrieben gestattet, das fruchtbare Land in unmittelbarer Nähe zum Untersee zu nutzen. Das für den Gemüsebau unersetzliche Wasser, durften die Betriebe direkt dem See entnehmen. Nun sind rund fünf Hektar der insgesamt 9,5 Hektar Beregnungsfläche von Leonard Glaser durch das Gesetz betroffen.

Die betroffenen Gemüsebauflächen entlang der Landestraße 192 zwischen Moos und Iznang (im Bildhintergrund rechts). | Bild: Jarausch, Gerald

Alternativen gibt es für ihn und seine Berufskollegen in der Umgebung nicht. Denn praktisch die gesamte Umgebung des Sees ist Naturschutzgebiet. Die vom Gesetz vorgesehene Umsiedlung ist aus Sicht von Leonard Glaser vor nicht denkbar: „Soll dann anderen Bauern das Land weggenommen werden?“ fragt er. Ohnehin komme ihm die Umsetzung des Gesetzes wie „eine Enteignung“ vor, wie er erklärt.

Gemüseanbau ohne Pflanzenschutzmittel kaum möglich

Wirtschaftlich prekär wird es aber auch durch das generelle Verbot der Verwendung von Herbiziden. Ganz ist auf deren Einsatz aus Sicht von Leonard Glaser in bestimmten Kulturen nicht zu verzichten. Betroffen sind vor allem die Sähkulturen wie Karotten, Pastinaken oder auch die beliebte Höri-Bülle. Bei allem wird einmalig vor dem Wachstum ein Herbizid gespritzt, damit nicht alles andere außer die eigentlichen Kulturen wachsen.

Das bestätigt auch das Landratsamt Konstanz auf Nachfrage: „Die Betroffenheit der Gemüsebaubetriebe auf der Höri ist hoch, da je nach Betrieb der Flächenanteil im Naturschutzgebiet zwischen 20 und 100 Prozent liegt. Ein Gemüseanbau ist ohne Pflanzenschutzmittel, auch im biologischem oder kleinstrukturiertem Anbau, schwer möglich, um eine sichere Ernte zu erhalten“, heißt es von dort. Methoden wie das Abflämmen sind aus Sicht von Glaser nicht sehr praktikabel, weil sie unter anderem vom Wetter abhängig seien.

„Wir versorgen die Menschen mit Gemüse aus der eigenen Region.“

Ohnehin machen sich die Gemüsebauern auf der vorderen Höri viel Gedanken um den Naturschutz, wie er sagt: „Wir wissen nicht erst seit dem Gesetz, dass wir von und mit der Natur leben.“ Zudem würde er gerne eine gute Fläche an die nächste Generation übergeben. Doch selbst sein eigener Sohn verliere angesichts der aktuellen Entwicklungen die Lust an der Fortführung des Betriebes. Das wiederum würde nach Ansicht von Leonard Glaser einem anderen Wunsch von Naturschützern entgegenlaufen. „Wir versorgen die Menschen mit Gemüse aus der eigenen Region.“

Sogar die beliebte Höri-Bülle ist von der Umsetzung des Biodiversitätsgesetzes bedroht. Hier ein Archivbild von Andrea Fürst auf dem Büllefest. | Bild: Jarausch, Gerald

Damit stellen die Betriebe der vorderen Höri eine seltener werdende Form der Versorgung dar. Sie beliefern die Bevölkerung über eigene Marktstände, den Großhandel und Direktbelieferung von Geschäften mit Gemüse, das direkt vor der Haustür wächst. Das sieht auch Andrea Fürst vom gleichnamigen Gemüsebaubetrieb in Iznang so: „Wenn wir die Produkte nicht mehr selber anbauen können, müssen auch wir sie zukaufen, um sie unseren Kunden anbieten zu können.“ Ihr Betrieb ist in ähnlicher Art und Weise von dem Biodiversitätsstärkungsgesetz betroffen.

Radolfzell Naturschützer Thomas Giesinger pocht darauf: „Wir müssen mehr im Bestand bauen“ Das könnte Sie auch interessieren