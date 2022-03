von Georg Lange

Die Radolfzeller Aach mündet zwischen Moos und Radolfzell in den Bodensee. Das Gewässer fließt zuvor in mehreren Schlingen durch das Naturschutzgebiet Aachried, wobei der Altarm Altenbrug auf der Mooser Gemarkung mittels Durchstich des mäanderten Flusses künstlich entstanden ist.

Der Ober- und Unterstrom des Altarms sind stark verlandet und der Austausch mit dem Hauptgewässer eingeschränkt. Vertrocknen die Zu- und Abläufe, so droht der Altarm während der Sommermonate durch Faulschlammbildung und sauerstoffzehrende Prozesse zu kippen.

Räte stimmen Reaktivierung zu

In der jüngsten Sitzung stimmten die Mooser Gemeinderäte einer Reaktivierung des Altarms zu. Das Land übernimmt die Kosten. Denn die Aach ist ein Sonderfall. Deren Unterhaltspflicht wurde durch einen Staatsvertrag übertragen.

Daniel Elsässer ist Projektbeteiligter des Landesbetriebs Gewässer im Freiburger Regierungspräsidium und stellte dem Rat die Reaktivierung des Altarms Altbrug für Sommer oder Herbst in Aussicht. Eine besondere Lage ergebe sich durch die in der Nähe gelegenen Altdeponie, in der ein lebensmittelverarbeitender Betrieb Reste seiner Produktion gelagert habe, so Christian Seng vom Büro 365 Grad.

Moos Gemeinderat von Moos diskutiert über Maßnahmen zur Altarm-Reaktivierung Das könnte Sie auch interessieren

Auf der Fläche befinde sich nun ein Solarfeld. Der Altarm Altenbrug sei über zwei Dohlen angeschlossen, bei dem im Hochwasserfall sedimentreiches und schwebstoffreiches Wasser in den Altarm gedrückt wird.

Beim stark verengten Zulauf soll das Betonrohr entfernt und 1200 Kubikmeter für die Aufweitung des Einlaufs ausgehoben werden. Anstelle der Verdohlung soll eine Furt zur Insel führen. Der Zulauf soll nicht zu stark durchströmt sein, da sonst die Gefahr besteht, dass die Aach die alte Deponie angrabe, so Seng. Am Ausfluss werde die Dohle entfernt um Sedimentablagerungen zu verhindern.

Das Gebiet befindet sich auf der Gemarkung Moos, ist aber Eigentum der Stadt Singen. Diese plane, eine Ersatzfläche für die FFH-Mähwiese auf der Insel zu suchenn, um dort später einen Auwald einzurichten, so Elsässer.